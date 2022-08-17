محافظ أسوان يتابع تنفيذ مبادرة حياة كريمة بإدفو وكوم أمبو

أسوان - صلاح المسن

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود وتلافى كافة الملاحظات والعقبات التى يتم رصدها مع استمرار التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية للإنتهاء من مختلف مشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة) فى أقرب وقت لتلبية المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالى داخل القرى والنجوع المستهدفة، وذلك فى إطار المتابعة المتواصلة لنتائج الجولات الميدانية لتفقد معدلات التنفيذ الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى ..حياة كريمة).

من جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية لتفقد 14 من المشروعات الجارية بقرية الطوناب بمركز إدفو، والتى تضم 4 توابع بإجمالى 13,5 ألف نسمة، بالإضافة إلى تفقد 15 مشروع جارى بقرية العتمور قبلى بمركز كوم أمبو، والتى تضم 18 تابع بإجمالى 25,5 ألف نسمة، مشيراً إلى أنه تم تفقد مشروع إحلال وتجديد خطوط وشبكات المياة بقرية الطوناب وتوابعها، ومشروع صيانة ورفع كفاءة مدرسة السراج الإبتدائية الجديدة، وأيضا مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بالعتمور قبلى بنسبة 100% لكل منهم.

وشدد فريق عمل حياة كريمة على ضرورة الالتزام بتعليمات محافظ أسوان الخاصة بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله فى محيط هذه المشروعات وغيرها من المشروعات التى يتم الإنتهاء منها وتقديم خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب.

كما أوضح المهندس ناجح مصطفى إلى أنه تم تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعى بالعتمور قبلى بنسبة 97 %، وأيضاً تفقد مشروع إنشاء كوبرى العتمور قبلى، وإنشاء وحدة إسعاف العتمور المستجد بنسبة 95 % لكل منهما ، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء مجمع خدمات الطوناب ومشروع إنشاء المجمع الخدمى بالعتمور، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالعتمور وتوابعها بنسبة تنفيذ 90 % لكل منهم ، علاوة على تفقد مشروع إحلال وتجديد شبكة الكهرباء بالطوناب وتوابعها ، ومشروع تركيب خطوط شبكات الإنحدار والوصلات المنزليه بالعتمور قبلى وتوابعها بنسبة 85 % لكل منهما ، فضلاً عن تفقد مشروع إحلال وتجديد مدرسة الشهيد حسن عوض الإبتدائيه، ومشروع إحلال وتجديد مركز شباب العتمور قبلى بنسبة 80 % لكل منهما أيضاً، وكذا تفقد مشروع إنشاء محطة معالجة الطوناب بنسبة 65%، ومشروع إنشاء المجمع الزراعى بالطوناب بنسبة 60 % .