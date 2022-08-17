لو طالب مغترب.. اعرف مصاريف المدينة الجامعية فى جامعة دمياط

دمياط - فريق المحافظات

تستعد جامعة دمياط لاستقبال العام الدراسي الجديد، أيضا تستقبل الجامعة هذه الأثناء مراحل التنسيق المختلفة لتسجيل الطلبة والطالبات رغباتهم والكليات اللذين يرغبون الالتحاق بها.

ويوضح "اليوم السابع" في هذا التقرير أبرز وأهم الخطوات والشروط التي يجب أن تتم من أجل الالتحاق بالمدينة الجامعية داخل جامعة دمياط بالنسبة للطلاب المغتربين، أيضا توضح المصروفات التقريبية للمدينة الجامعية داخل الجامعة.

كانت جامعة دمياط قد أعلنت عن عددا من الاشتراطات من أجل الالتحاق بالمدينة الجامعية وجاء أبرزها.

- قيمة المصروفات الشهرية للطلاب "بنين- بنات" الذين ينطبق عليهم قواعد القبول بالمدن الجامعية وطلاب البرامج الخاصة: 350 جنيه شاملة الإقامة والتغذية وكانت تلك المصروفات.

- قيمة المصروفات الشهرية للطلاب "بنين- بنات" الذين ينطبق عليهم قواعد القبول بالمدن الجامعية وطلاب البرامج الخاصة: 150 جنيها شاملة الإقامة فقط.

- قيمة المصروفات الشهرية "للطالبات" المتخلفات عن التسجيل الإلكتروني، و"طالبات" الانتساب الموجه، والمخالفات للشروط، والمحولات داخل مصر، و"طالبات" البرامج الخاصة المخالفات للشروط: 700 جنيه.

- قيمة المصروفات الشهرية لـ "طالبات" الدراسات العليا: 1000 جنيه.

- قيمة المصروفات الشهرية للطالبات الجدد الحاصلات على شهادات معادلة من الدول العربية ومن داخل مصر: 1200 جنيه.

- قيمة المصروفات الشهرية للطلاب "بنين" المخالفين للشروط: 700 جنيه.

- قيمة المصروفات الشهرية للطلاب البنين "المحولين، الدراسات العليا، الحاصلون على شهادات معادلة من الدول العربية ومن داخل مصر، طلاب البرامج الخاصة المخالفين للشروط، طلاب الانتساب الموجه، الطلاب المتخلفين عن التقدم إلكترونيا": 1200 جنيه.

كانت هذه خريطة المصروفات الشهرية الخاصة للالتحاق بالمدينة الجامعية داخل جامعة دمياط، غير أن مجلس الجامعة ربما يكون له قرار آخر في اجتماعه المقرر خلال الفترة المقبلة، والتي سيتم مناقشة زيادة أسعار المدن الجامعية الخاصة بجامعة دمياط من عدمه.