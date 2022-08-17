لطلبة الثانوية العامة.. جامعة الأقصر مستقبل كبير تضم 5 كليات وتنتظر أخرى

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد جامعة الأقصر حالة من العمل الجاد لزيادة أعداد الكليات قبل دخول العام الجامعى الجديد، وذلك لاستقبال طلبة الثانوية العامة الذين يقومون بإجراء التنسيق للقبول بالكليات خلال تلك الفترة، حيث يجرى العمل لافتتاح كليات جديدة خلال الفترة المقبلة، وذلك بجانب الكليات التى تعمل حالياً لخدمة الطلبة بعد قرار انفصال جامعة الأقصر عن جامعة جنوب الوادى.



ويقول الدكتور حمدى حسين القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، أنه تضم جامعة الأقصر حالياً 4 كليات تعمل منذ سنوات وهى كليات "السياحة والفنادق – الألسن – الفنون الجميلة – الحاسبات والمعلومات"، بجانب كلية الطب التي تم إنشاؤها خلال العام الماضي ودخلت الخدمة رسمياً، ويجري حالياً العمل فى تجهيز وفرش مبنى جديد تم افتتاحه مؤخراً بمدينة طيبة ليكون منارة حقيقية لطلبة الطب فى العام الدراسي المقبل، كما تم وضع حجر الأساس لإنشاء مبنى "مستشفى جامعة الأقصر" لتكون أول مستشفى جامعي حقيقي بمدينة طيبة شمال المحافظة بمساحة 5 أفدنة.



ويضيف الدكتور حمدى حسين لـ"اليوم السابع"، أنه عقب افتتاح مبانى كليات الطب والعلوم والتربية مؤخراً بمدينة طيبة، ناقش مجلس الجامعة خطة إنشاء كليات ( الزراعة - الطب البيطري - كلية التمريض )، بالإضافة إلى معهد التمريض والمعهد الفني للتمريض، وذلك بجانب كليتي الهندسة وطب الأسنان واللتين تمت الموافقة على إنشائهما، كما ناقش المجلس إنشاء مركز البحوث الزراعية التابع لكلية الزراعة المزمع إقامتها بمدينة إسنا جنوبي الأقصر، والذي سيكون نواة لكلية الزراعة المقرر إنشاؤها لتضاف إلى قائمة الكليات بجامعة الأقصر.



وأوضح القائم بأعمال رئيس جامعة الأقصر، أنه يجرى العمل على وضع تصور للجامعة الأهلية، والجامعة الإليكترونية، المقرر إنشاؤها بمدينة طيبة لخدمة أبناء الأقصر ومحافظات إقليم جنوب الصعيد، ووافق أعضاء المجلس على مقترح رئيس الجامعة، بتصميم لوحة شرف بالجامعة لمؤسسي جامعة الأقصر ولمن كان لهم دور كبير في وضع اللبنة الأولى لإنشاء الجامعة.

