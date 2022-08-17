كيف تساعد الأعشاب فى منع تساقط الشعر؟

كتب - حسام الشقويرى

تساقط الشعر بحد ذاته لا يجعلك مريضًا، لكنه قد يكون مزعجًا ويؤثر على صحتك العقلية واحترامك لذاتك، وتشير الأبحاث إلى أن بعض الأعشاب قد تساعد فى نمو الشعر، وتم استخدام الأعشاب لفترة طويلة فى العديد من إجراءات التجميل والعناية بالشعر المختلفة، وتظهر بعض الأدلة أن بعض الأعشاب يمكن أن تساعد فى نمو الشعر من خلال عدة طرق مختلفة، حسبما نشر موقع webmd.

سيليكا ذيل الحصان

تخترق السيليكا بصيلات شعرك ومصفوفة الشعر حيث تنمو الخلايا وتبنى بصيلات شعرك، ما يجعل شعرك أكثر كثافة، وقد يساعد وجود المزيد من محتوى السيليكا فى شعرك فى تقليل تساقط الشعر. ‌

البرسيم الأحمر

يتأثر تساقط الشعر من الذكور والإناث جزئيًا بالالتهابات والهرمونات، بما في ذلك شكل من أشكال هرمون التستوستيرون يسمى ديهدروتستوستيرون ، وأظهرت إحدى الدراسات أن البرسيم الأحمر ( Trifolium pratense ) يمنع إنزيمًا يسمى 5 -alpha reductase الذي يحول التستوستيرون إلى ديهدروتستوستيرون، ويساعد على تقليل الالتهاب، ما يساعد على نمو الشعر. ‌

وأظهرت دراسة أخرى أن كريمًا مصنوعًا من الببتيدات والبرسيم الأحمر، أو سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية، ساعد في نمو الشعر من خلال منع إنزيم اختزال 5 ألفا وتقليل الالتهاب. ‌

نبات القراص اللاذع

لا توجد الكثير من الدراسات عالية الجودة حول نبات القراص اللاذع، أو Urtica dioica ، لنمو الشعر ، لكن أظهرت إحدى الدراسات أن تناول هذا المستخلص العشبي يزيد من نمو خلايا الحليمة الجلدية، وهذه الخلايا جزء من بصيلات الشعر وتنظم نمو الشعر، وأظهرت دراسة أخرى أن نبات القراص اللاذع غني بمادة كيميائية نباتية تسمى بيتا سيتوستيرول، والتى تزيد من عوامل النمو التى تحفز نمو الشعر. ‌

وبعض الأعشاب مثل نبات القراص غنية بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ والحديد، مفيدة لبشرتك وشعرك، وقد تكون هذه العشبة مفيدة كغذاء أو عشب جاف للأشخاص الذين يعانون من سوء التغذية أو نقص الفيتامينات الأخرى.

كيفية استخدام الأعشاب لنمو الشعر

قد يكون استخدام الأعشاب كعلاج موضعي للشعر طريقة آمنة لاستخدامها، ويمكن أن يساعد استخدام كريم عشبي أو مصل أو قناع للشعر على فروة رأسك مع التدليك في تحفيز بصيلات الشعر ونموه. ‌

والأعشاب ليست آمنة للجميع، حيث يمكن أن تتفاعل بعض الأعشاب مع الأدوية والحالات الصحية الأخرى، ولا ينبغي استخدام بعضها أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية .

طرق أخرى لعلاج تساقط الشعر مثل :

تغيير منتجات شعرك

تجفيف شعرك بالمنشفة أو تجفيفه بالهواء

استخدام مكواة مسطحة متوسطة الحرارة ليس أكثر من يوم واحد

تسريحات الشعر الفضفاضة

تجنب الضفائر ووصلات الشعر

أدوية لنمو الشعر

أدوية الجهاز المناعي

أدوية الهرمونات

قد يساعد تناول نظام غذائي صحي شعرك أيضًا، وتظهر الأبحاث أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​والوجبات الغذائية الغنية بالبروتين والصويا قد يكون مفيدًا جنبًا إلى جنب مع العلاجات الأخرى لتساقط الشعر، وتظهر بعض الدراسات أن الأعشاب قد تساعد فى التأثير على بصيلات الشعر والإنزيمات، لكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.