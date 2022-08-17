اليوم السابع
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تنطلق منتصف الشهر المقبل..

عميد حقوق حلوان: الكلية تستعد لامتحانات سبتمبر لطلاب الفرقة النهائية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 02:00 ص
عميد حقوق حلوان: الكلية تستعد لامتحانات سبتمبر لطلاب الفرقة النهائية جامعة حلوان
كتب محمد صبحى

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قالت الدكتورة أمل لطفى عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان، إن الكلية بصدد إعداد جداول امتحانات دور سبتمبر، بالنسبة لطلاب الفرقة الرابعة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات فى منتصف شهر سبتمبر، للانتهاء منها قبل 1 أكتوبر.
 
وأضافت الدكتورة أمل لطفى فى تصريح لـ" اليوم السابع" أن بالنسبة لطلاب فرق النقل تم الانتهاء من تقديم الالتماسات إلكترونيا على النتائج ويتم فحص النتائج تمهيدا لإعلانها خلال أيام قليلة على موقع الكلية، لافتة إلى أن بالنسبة لتسجيل برامج انجليزى الفصل الصيفى تم اتاحته أمام الطلاب لتسجيل المواد تمهيدا لبدء المحاضرات.
 
أعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عن برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية، وذلك تحت رعاية  الدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق، ويهدف إلى تقليل الفجوة بين المهارات المعتادة لخريج الحقوق ومتطلبات سوق العمل من خلال تدريس مقررات أصول البحث العلمى والتدريب على الصياغة القانونية وكتابة العقود وإكساب مهارات اللغة القانونية بالإنجليزية، ومبادئ الترجمة القانونية.
 
ويتميز برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بقدرته على تأهيل الطلاب للعمل فى مكاتب المحاماة الدولية والمحلية والشئون القانونية بالشركات والبنوك، والتميز عند التقديم للخارجية والنيابة العامة والإدارية ومجلس الدولة.
 
ويشمل البرنامج دراسة الأنظمة القانونية للولايات المتحدة وإنجلترا مع المقارنة بالنظام القانونى المصرى، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة لدى أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات علمية من جامعات إنجليزية وأمريكية، كما أن الدراسة تكون وفقا لنظام الساعات المعتمدة، ويشترط البرنامج ألا يزيد عدد الطلاب عن 450 طالبا كحد أقصى لتحقيق استفادة وفعالية أكثر.
 

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