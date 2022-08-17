كتب أحمد عرفة

أكد عمدة خاركيف، مقتل 3 وإصابة 10 في قصف روسي على المدينة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بمحاولة تشجيع الأعمال العدائية الممتدة في أوكرانيا كجزء ‏مما وصفه بجهود واشنطن المزعومة للحفاظ على هيمنتها العالمية.‏

وفي كلمة أمام مؤتمر أمني حضره مسؤولون عسكريون من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، أعاد بوتين التأكيد على ‏مزاعمه بأنه أرسل قوات إلى أوكرانيا ردًا على قيام واشنطن بتحويل البلاد إلى حصن "مناهض لروسيا".‏

قال بوتين: "إنهم بحاجة إلى صراعات للحفاظ على هيمنتهم لهذا السبب حولوا الشعب الأوكراني إلى وقود ‏للمدافع. يُظهر الوضع في أوكرانيا أن الولايات المتحدة تحاول إطالة أمد الصراع، وهي تتصرف بنفس الطريقة تمامًا ‏في محاولة تأجيج الصراعات في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ".‏