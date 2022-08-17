علماء جزر القمر يشيدون بتطوير مسجد الإمام الحسين.. صور

كتب على عبد الرحمن

نظمت وزارة الأوقاف المصرية اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية لـ 12 أمين وأمينة فتوى من دولة جزر القمر لمسجدى الإمام الحسين (رضى الله عنه)، والإمام الشافعى (رضى الله عنه) بالقاهرة، بحضور الدكتور على فخر رئيس قطاع الشئون الدينية بدار الإفتاء المصرية، والدكتور فياض عبد المنعم المستشار الاقتصادى لدار الإفتاء المصرية، والشيخ مصطفى عبد الكريم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، والشيخ محمود أبو العزايم مدير التدريب بدار الإفتاء المصرية، وكان فى استقبالهم بمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه) عبد الحميد محمود عمر رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والفنية بوزارة الأوقاف المصرية، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور رمضان عفيفى مدير عام مراكز الثقافة الإسلامية والمكتبات، والدكتور أحمد دسوقى مكى إمام مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه).

وقالت وزارة الأوقاف ، في بيان اليوم، إن ذلك يأتي فى إطار الدور الريادى لمصر، ودور وزارة الأوقاف فى نشر الفكر الوسطى المستنير وتفكيك الفكر المتطرف داخل مصر وخارجها وفى إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية ضمن البرنامج التدريبى لمجموعة من علماء دار الإفتاء من دولة جزر القمر فى دورة تدريبية تعقدها لهم دار الإفتاء المصرية من 12 إلى 24 محرم 1444 هجرية بمركز التدريب بدار الإفتاء المصرية.

وخلال الجولة أعرب ضيوف مصر عن سعادتهم البالغة بحفاوة الاستقبال، كما أعربوا عن انبهارهم بمساجد مصر وبعلمائها، مع إشادتهم البالغة بما تم من تطوير لمسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، وبما حققته وزارة الأوقاف المصرية من إنجازات فى عمارة بيوت الله (عز وجل) ومواجهة الفكر المتطرف، كما أعربوا عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة الرائعة للأماكن الطيبة والمحببة إلى نفوسهم، متوجهين بالشكر والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على هذه الدعوة الكريمة، سائلين الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.