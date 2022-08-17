اليوم السابع
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ضبط مليون عبوة أدوية ومنشطات مجهولة المصدر فى الجيزة

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:05 م
ضبط مليون عبوة أدوية ومنشطات مجهولة المصدر فى الجيزة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط أكثر من مليون عبوة وقرص لأدوية ومنشطات مجهولة المصدر ومهربة جمركياً داخل مخزن غير مرخص بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما حيازة السلع مجهولة المصدر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (أحد الأشخاص) بتحويل وحدة سكنية كائنة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة إلى مكتب ومخزن "غير مرخص" لتجارة الأدوية والمنشطات ، بالإشتراك مع شخصين (مندوبى مبيعات)، وحيازتهم كميات من المنشطات والأدوية المهربة جمركياً وغير المسجلة لدى الجهات المختصة "مجهولة المصدر"، مما تشكل خطورة على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطهم وبحوزتهم (1,046,500 مليون عبوة وقرص لأدوية ومنشطات بدون مستندات مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة لدى الجهات المختصة وبدون إشراف طبى – 4 هواتف محمولة – مبالغ مالية من متحصلات البيع)، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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