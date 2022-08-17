ضبط المتهمين بسرقة سيارة نقل بالإكراه فى الصف بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة القبض على 6 عاطلين، متهمين بسرقة سيارة بالطريق الإقليمي في منطقة الصف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

تقدم سائق ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، بسرقة مجهولين لسيارته بالإكراه أثناء قيادتها بالطريق الإقليمي دائرة مركز شرطة الصف.

بإجراء التحريات وفحص المشتبه بهم، كشف رجال المباحث هوية الجناة، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم القبض عليهم، وبحوزتهم السلاح المستخدم في تهديد السائق.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.