ضبط المتهمين بانتحال صفة أعضاء فض المنازعات البنكية للنصب فى بنى سويف

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (صاحب شركة - كائنة بمحافظة بنى سويف) بورود إتصال هاتفى له من أحد الأشخاص "رقم محدد" ، وإدعائه كونه يعمل بأحد البنوك، وأنه مكلف بإنهاء النزاع بين المُبلغ وبين أحد البنوك على خلاف الحقيقة، وطلب منه تحديد مقابلة بينهما لبحث سُبل إنهاء تلك المنازعات ، إلا أنه تشكك فى أمره.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة تبين عدم صحة تلك الإدعاءات.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية") لإنتحالهم صفة " أعضاء بإحدى اللجان لفض المنازعات الخاصة بالمعاملات البنكية لأصحاب الأعمال "على خلاف الحقيقة" بغرض النصب والاحتيال على ضحاياهم.