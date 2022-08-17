اليوم السابع
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ضبط المتهمين بانتحال صفة أعضاء فض المنازعات البنكية للنصب فى بنى سويف

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:41 م
ضبط المتهمين بانتحال صفة أعضاء فض المنازعات البنكية للنصب فى بنى سويف حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (صاحب شركة - كائنة بمحافظة بنى سويف) بورود إتصال هاتفى له من أحد الأشخاص "رقم محدد" ، وإدعائه كونه يعمل بأحد البنوك، وأنه مكلف بإنهاء النزاع بين المُبلغ وبين أحد البنوك على خلاف الحقيقة، وطلب منه تحديد مقابلة بينهما لبحث سُبل إنهاء تلك المنازعات ، إلا أنه تشكك فى أمره.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع الجهات المختصة تبين عدم صحة تلك الإدعاءات.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص " لأحدهم معلومات جنائية") لإنتحالهم صفة " أعضاء بإحدى اللجان لفض المنازعات الخاصة بالمعاملات البنكية لأصحاب الأعمال "على خلاف الحقيقة" بغرض النصب والاحتيال على ضحاياهم.
 
 

نصب

جرائم النصب

الداخلية

حوادث



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