صور. محافظ كفر الشيخ يشيد بتنوع المعسكرات الشاطئية للطلاب ويوجه بدعم ذوي الهمم

كفر الشيخ - محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لما شهدته مصيف بلطيم ومدينة بلطيم، من عودة المعسكرات الشاطئية بمشاركة طلاب وطالبات التربية والتعليم وذوي الهمم، بعد توقف دام لمدة 4 سنوات، نظرا للظروف التي كانت تمر بها البلاد خلال تلك السنوات من فيروس كورونا المستجد.

ووجه محافظ كفر الشيخ، بدعم الطلاب وذوي الهمم، وتنمية مواهبهم، وتفعيل الرحلات والانشطة الصيفية بالمدارس، للإسهام في اكتشاف مواهب في كافة المجالات والانشطة، ليكونوا نموذجا مشرفا لمصر عامة والمحافظة خاصة، ويمثلون مصر في المحافل الدولية، كما شارك العديد منهم فكانوا نماذج مشرفة.

تفقد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ختام معسكرات التربية الاجتماعية الشاطئية بمصيف بلطيم، مثنيا على المشاركين من الطلاب والطالبات، موجها الدعم لهم، والاهتمام بذوي الهمم، وتنمية مواهبهم.

قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المعسكرات تهدف إلى المساهمة في دعم وبناء شخصية الطلاب ،والترفيه والترويح واستثمار وقت فراغ الطلاب بطرق وأساليب تربوية وتنمية الانتماء وحب الوطن، مشيداً بالأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية والثقافية التى نفذت فى المعسكر.

وأضاف عبدالله، أن توجيه عام التربية الاجتماعية بالمديرية وضع خطة للنشاط الصيفي من ضمنها المعسكرات الشاطئية تحتوى على معسكرين للقيادات الطلابية والمتميزين فى الأنشطة و معسكرين لأصدقاء مكاتب الخدمة الاجتماعية من طلاب المرحلتين الاعدادية والثانوية والتي بدأت في الخامس والعشرين من يوليو ، تنتهى الثامن عشر من الشهر الجاري

وأكد وكيل الوزارة، أنه أشاد بتعدد البرامج والانشطة، موجهاً الشكر لتوجيه عام التربية الاجتماعية وهيئة الاشراف على المعسكر، لحسن الإعداد والتنظيم لهذه البرامج الهادفة بحضور كل من محمد الدفراوى ،موجه عام التربية الاجتماعية، والدكتورة عزة الدعدر مدير المعسكر، والسيد ياسين، المشرف المنفذ، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات بالمديرية وبحضور محمد زكى حلمي، رئيس مكاتب الخدمة الاجتماعية المدرسية، وحمودة كامل يونس، موجه عام الاتحادات الطلابية ، وهيئة إشراف المعسكر، موجهاً الشكر للسيد اسماعيل مدير ادارة بلطيم، وخالد عباس، وكيل ادارة بلطيم وكل المتعاونين على انجاح معسكرات التربية الاجتماعية الشاطئية ببلطيم.

فى سياق أخر استمع محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، على عدد من الموهوبين والمبدعين وأصحاب الأصوات الذهبية، من طلاب المدارس بالمراحل التعليمية المتعددة والطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال التصفيات النهائية لمسابقة كأس الإبداع للطلاب الموهوبين بقاعة مدرسة الشهيد خالد السوحلي الفنية المتقدمة التابعة لإدارة غرب كفر الشيخ بالتعاون مع موجهي اللغة العربية و الأنشطة المختلفة. جاء ذلك بحضور الدكتور هشام فهمي، مدير إدارة الموهبين، وسامية جمال، رئيس قسم التعليم الذكي، وعمرو عبده توجيه اللغة العربية والتربية الاسلامية، وعدد من موجهي المسرح وتربية موسيقية بإدارة غرب، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات, وأبدى عبدالله إعجابه بالمواهب في الإنشاد والتلاوة والأغاني الوطنية المتعددة، إضافة للمواهب الغنائية المتميزة، مؤكداً أن كفر الشيخ زاخرة بالمواهب بالقرى والنجوع ويجب البحث عنها وإظهارهم للنور، ليتناولوا الشهرة التي يستحقونها، فأكثرية المواهب من عمالقة التلاوة والغناء والتواشيح على مستوى العالم وذاع صيتهم في مصر والعالم العربي من كفور ونجوع وقرى مصر، محذراً أي مدرسة أو إدارة من التهاون في عدم اظهار المواهب وتنميتها.

جانب من الحضور