اليوم السابع
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صور.. شاطئ المندرة المجانى يستقبل 500 شخص من ذوى الهمم وسط فرحة الأطفال

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:31 م
صور.. شاطئ المندرة المجانى يستقبل 500 شخص من ذوى الهمم وسط فرحة الأطفال فرحة الأطفال بشاطئ المندرة المجانى
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاسكندرية ،أن شاطئ المندرة المجاني ،قد استقبل اليوم مايقرب من 500 فرد من ذوى الهمم و المكفوفين ،و كان في استقبالهم اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والذى نقل إليهم تحيات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية و الذي أمر بتوفير كافة سبل الراحة لهم خلال فترة إقامتهم علي الشاطئ كما كان في استقبالهم أيضا كل من مراقب عام الشواطئ العميد محمد سري و العميد طارق شاهين مراقب شاطئ المندرة المجاني و قسم العلاقات العامة والإعلام.
 
وقد أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، تجهيز ممر ذوى الهمم بشاطئ المندرة المجانى ليلائم المكفوفين أيضا، حيث تم تجهيز الممر بألواح اسفنجية، لحماية المكفوفين واستمتاعم بالبحر على غرار تجهيز الممر للكراسى المتحركة لذوى الهمم.
 
و أوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الجزء المخصص لذوى الهمم سيكون عبارة عن مسارات داخل مياه البحر لها فتحة دخول تسمح للفرد بالتحرك والسباحة داخل المياه مستخدما يديه للتعرف علي علامات من الفل (شمندورات) يتعرف من خلالها علي مسارات التحرك داخل اعماق آمنة من المياه وتحت رقابة دقيقة من فرق متابعة ،وتلك المسارات تسمح للمكفوفين بالتحرك الآمن داخل المياه دون مرافق.
 
وأضاف اللواء جمال رشاد ، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن الادارة حريصة على إرضاء المصطافين ، وإنشاء ممر وتوفير كراسى متحركة لمساعدة ذوى الهمم،جاء بالجهود الذاتية و بتشجيع من اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ،لتنفيذ تلك الفكرة الرائعة لخدمة ذوى العمم لأول مرة، وأكد أنه تم تطوير الممر ليتسع الى فردين وجارى التطوير والأوسع ليستوعب اكثر من ذلك خلال الفترة القادمة.
استقبال الاطفال المكفوفين
استقبال الاطفال المكفوفين

استقبال الاطفال من ذوى الهمم
استقبال الاطفال من ذوى الهمم

استقبال الرحلات على شاطئ المندرة
استقبال الرحلات على شاطئ المندرة

الاطفال المكفوفين فى البحر
الاطفال المكفوفين فى البحر

الشاطئ يستقبل 500 شخص من ذوى الهمم
الشاطئ يستقبل 500 شخص من ذوى الهمم

اللواء جمال رشاد
اللواء جمال رشاد

تطهير الممر الخاص بذوى الهمم
تطهير الممر الخاص بذوى الهمم

ذوى الهمم
ذوى الهمم

رئيس الادارة المركزية
رئيس الادارة المركزية

شاطئ المكفوفين يستقبل 500 شخص اليو
شاطئ المكفوفين يستقبل 500 شخص اليو

شاطئ المكفوفين
شاطئ المكفوفين

فرحة الاطفال
فرحة الاطفال

فرحة ذوى الهمم بالبحر
فرحة ذوى الهمم بالبحر

ممر ذوى الهمم
ممر ذوى الهمم
 

الاسكندرية

شاطئ المندرة

شاطئ المكفوفين

شاطئ ذوى الهمم



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