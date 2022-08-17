اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:08 م
أكرم القصاص
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سوريا تنفى أن تكون قد اختطفت أو أخفت أى مواطن أمريكى دخل أراضيها

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:56 م
سوريا تنفى أن تكون قد اختطفت أو أخفت أى مواطن أمريكى دخل أراضيها الجيش الأمريكى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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نفت وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن تكون قد اختطفت أو أخفت أي مواطنٍ أمريكي دخل إلى أراضيها أو أقام في المناطق التي تخضع لسيادة وسلطة الحكومة السورية، مشددة على حقيقة التزامها المطلق بمبادئ القانون الدولي وبأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.

وأوضحت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، أن سوريا تؤكد أن أي حوارٍ أو تواصلٍ رسمي مع الجانب الحكومي الأمريكي، لن يكون إلا علنياً ومؤسساً على قاعدة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إلى أنه قد صدرت في الأسبوع الماضي تصريحاتٌ مضلِّلة وبعيدة عن المنطق عن الإدارة الأمريكية، ممثلةً بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، تضمنت اتهاماتٍ باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أمريكيين، من بينهم أوستن تايس، العسكري في الجيش الأمريكي.

 


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