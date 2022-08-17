سوريا تنفى أن تكون قد اختطفت أو أخفت أى مواطن أمريكى دخل أراضيها

وأوضحت الخارجية في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الأربعاء، أن سوريا تؤكد أن أي حوارٍ أو تواصلٍ رسمي مع الجانب الحكومي الأمريكي، لن يكون إلا علنياً ومؤسساً على قاعدة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشارت وزارة الخارجية والمغتربين السورية إلى أنه قد صدرت في الأسبوع الماضي تصريحاتٌ مضلِّلة وبعيدة عن المنطق عن الإدارة الأمريكية، ممثلةً بالرئيس الأمريكي ووزير خارجيته، تضمنت اتهاماتٍ باطلة للحكومة السورية باختطاف أو اعتقال مواطنين أمريكيين، من بينهم أوستن تايس، العسكري في الجيش الأمريكي.