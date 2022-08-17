سلسلة برامج ثقافية وفنية داخل قصور الثقافة بأسوان

أسوان- صلاح المسن

أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بحزمة الأنشطة والبرامج الثقافية التى تقدمها مديرية الثقافة داخل مختلف المراكز والمدن، مؤكداً على أهمية تكثيف الجهود وتحقيق التعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل نشر التوعية ورفع المستوى الثقافى والفكرى داخل المجتمع الأسوانى مع دعم ورعاية المهارات والمواهب وتنمية الخبرات لدى مختلف الفئات العمرية وخاصة النشء والشباب.

ومن جانبها، أكدت نجوى سيد مدير عام الثقافة بأنه خلال الأسبوع الحالى شهدت قصور وبيوت الثقافة والمكتبات العامة تنظيم العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية منها تنظيم ورشة فنية للرسم الحر بمكتبة أبو الريش للطفل والشباب، بالإضافة إلى تنظيم محاضرة ثقافية بعنوان (الصدق وحسن الخلق والأمانة من صفات المؤمن) ضمن برنامج (الدعاه) بالتعاون مع الأزهر وبمشاركة 20 من المستفيدين ، بجانب تنظيم حوار مفتوح ومناقشات ثقافية حول الكتابات السردية بنادى الأدب، وذلك بقصر ثقافة أسوان، فضلاً عن تنظيم محاضرة بعنوان السلم الموسيقى ، وورش فنية وتدريبية بمجالات الخزف وإعادة تدوير المخلفات البيئية ، وأيضاً تنظيم ورشة تثقيفية بعنوان ( إعرف شخصيتك من رسمتك) استفاد منها 20 طفل ضمن نادي المستكشف الصغير وذلك بقصر ثقافه العقاد.

كما أوضحت نجوى سيد بأنه تم أيضاً تنظيم محاضرة بعنوان (معالجة مشكلة الهجرة الغير شرعية) بقصر ثقافة كوم أمبو ، بالإضافة إلى تنظيم ورشة فنية لتنمية مهارات كتابة القصة القصيرة ضمن نشاط نادى الأديب الصغير ببيت ثقافة إدفو ، كما شهد قصر ثقافة توشكى تنظيم ورشة للحكى بعنوان (الفيتامينات والمعادن) ، وأيضاً محاضرة بعنوان (النوبة بين الحاضر والمستقبل) ، لافتة إلى أنه تم تنظيم أمسية شعرية وغنائية بمكتبة الشطب بدراو ، بجانب تنظيم محاضرة بعنوان ( فن قياس الجودة ) وذلك ببيت ثقافة كلابشة.