قال ممثلو الادعاء الفيدراليون في بروكلين بنيويورك إن مافيا الجريمة المنظمة جينوفيز نظمت العاب قمار غير قانونية خارج المتجر، ودرت إيرادات كبيرة، تم غسلها بعد ذلك من خلال التحويلات النقدية، مستخدمين محل لتصليح الأحذية كغطاء لهم.
تم اتهام تسعة أعضاء مزعومين ومساعدين من مافيا الجريمة المنظمة جينوفيز وبونانو يوم الثلاثاء بجرائم الابتزاز والمقامرة غير القانونية لإدارة صالات المقامرة من مؤسسات أخرى تبدو مشروعة في كوينز ولونج آيلاند ، بما في ذلك مقهى ونادي لا ناسيونالي لكرة القدم.
وقال ممثلو الادعاء إن سالفاتور روبينو (58 عاما) المعروف باسم "سال ذي شوميكر" او صانع الاحذية كان من بين المعتقلين.
وفقا لشبكة ايه بي سي، من بين المتهمين أيضا محقق شرطة مقاطعة ناسو ، هيكتور روزاريو، زعم أنه قبل المال من عائلة بونانو مقابل عرض ترتيب مداهمات الشرطة لمواقع المقامرة المتنافسة ، وفقًا للائحة الاتهام. وهو متهم بعرقلة تحقيق هيئة المحلفين الكبرى والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال مايكل دريسكول مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان :"يظهر الأفراد الحاليون من العائلات الخمس كل يوم أنهم ليسوا معارضين للعمل معًا لتعزيز مخططاتهم غير المشروعة ، مستخدمين نفس الأساليب المرهقة للضغط على الأموال من ضحاياهم. كما يثبت طلب المساعدة من أحد أفراد إنفاذ القانون أنهم على استعداد لذلك افعلوا كل ما في وسعهم لإخفاء سلوكهم غير القانوني".
ابتداءً من مايو 2012 ، قامت عائلتا جينوفيز وبونانو بإدارة عملية قمار غير مشروعة مربحة في لينبروك ، نيويورك وجاء في لائحة الاتهام أن الأرباح المحققة من خلال هذا الموقع وغيره من مواقع المقامرة ولّدت إيرادات كبيرة ، تم غسلها بعد ذلك من خلال التحويلات النقدية إلى المتهمين ومن خلال "ملاحقة" قادة عائلات الجريمة.
وقدم المدعون تفاصيل مكالمة واحدة أجراها بوليتو في أكتوبر 2019 إلى أحد المساعدين يطلب منه نقل رسالة إلى المدين: "أخبره أنني سادفنه تحت الجسر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة