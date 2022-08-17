اليوم السابع
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الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:43 م
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سقوط مافيا القمار بعد عملية لـ‏FBI‏ فى بروكلين .. ‏ABC‏ تكشف التفاصيل

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 12:21 م
سقوط مافيا القمار بعد عملية لـ‏FBI‏ فى بروكلين .. ‏ABC‏ تكشف التفاصيل مافيا القمار فى أمريكا
نهال أبو السعود

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قال ممثلو الادعاء الفيدراليون في بروكلين بنيويورك إن مافيا الجريمة المنظمة جينوفيز نظمت العاب قمار غير ‏قانونية خارج المتجر، ودرت إيرادات كبيرة، تم غسلها بعد ذلك من خلال التحويلات النقدية، مستخدمين محل ‏لتصليح الأحذية كغطاء لهم.‏
 
تم اتهام تسعة أعضاء مزعومين ومساعدين من مافيا الجريمة المنظمة جينوفيز وبونانو يوم الثلاثاء بجرائم الابتزاز ‏والمقامرة غير القانونية لإدارة صالات المقامرة من مؤسسات أخرى تبدو مشروعة في كوينز ولونج آيلاند ، بما في ‏ذلك مقهى ونادي لا ناسيونالي لكرة القدم.‏
 
وقال ممثلو الادعاء إن سالفاتور روبينو (58 عاما) المعروف باسم "سال ذي شوميكر" او صانع الاحذية كان من ‏بين المعتقلين.‏
 
وفقا لشبكة ايه بي سي، من بين المتهمين أيضا محقق شرطة مقاطعة ناسو ، هيكتور روزاريو، زعم أنه قبل المال ‏من عائلة بونانو مقابل عرض ترتيب مداهمات الشرطة لمواقع المقامرة المتنافسة ، وفقًا للائحة الاتهام. وهو متهم ‏بعرقلة تحقيق هيئة المحلفين الكبرى والكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي.‏
 
وقال مايكل دريسكول مساعد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان :"يظهر الأفراد الحاليون من العائلات ‏الخمس كل يوم أنهم ليسوا معارضين للعمل معًا لتعزيز مخططاتهم غير المشروعة ، مستخدمين نفس الأساليب ‏المرهقة للضغط على الأموال من ضحاياهم. كما يثبت طلب المساعدة من أحد أفراد إنفاذ القانون أنهم على ‏استعداد لذلك افعلوا كل ما في وسعهم لإخفاء سلوكهم غير القانوني".‏
 
ابتداءً من مايو 2012 ، قامت عائلتا جينوفيز وبونانو بإدارة عملية قمار غير مشروعة مربحة في لينبروك ، نيويورك ‏وجاء في لائحة الاتهام أن الأرباح المحققة من خلال هذا الموقع وغيره من مواقع المقامرة ولّدت إيرادات كبيرة ، ‏تم غسلها بعد ذلك من خلال التحويلات النقدية إلى المتهمين ومن خلال "ملاحقة" قادة عائلات الجريمة.‏
 
وقدم المدعون تفاصيل مكالمة واحدة أجراها بوليتو في أكتوبر 2019 إلى أحد المساعدين يطلب منه نقل رسالة ‏إلى المدين: "أخبره أنني سادفنه تحت الجسر".‏
 
 

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