روسيا: عودة العمل فى محطة كورسك النووية بشكل كامل

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن ذلك يأتي بعد قيام مجموعات تخريب أوكرانية بتفجير ستة أبراج لخطوط الكهرباء التي تغذي المحطة النووية الواقعة في منطقة كورتشاتوف في مقاطعة كورسك.



وكانت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية قد أفادت أمس الثلاثاء، أن التفجير تسبب بخلل في سير العملية التكنولوجية لتشغيل محطة الطاقة النووية، مؤكدة أن الحرس الوطني الروسي عزز أمن منشآت الطاقة النووية.