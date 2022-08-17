اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 09:39 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: عودة العمل فى محطة كورسك النووية بشكل كامل

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 08:39 ص
روسيا: عودة العمل فى محطة كورسك النووية بشكل كامل الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة إدارة المحطات النووية الروسية "روس إنيرجي أتوم" اليوم الأربعاء، أن محطة الطاقة الذرية في مقاطعة كورسك عادت للعمل بشكل كامل.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن ذلك يأتي بعد قيام مجموعات تخريب أوكرانية بتفجير ستة أبراج لخطوط الكهرباء التي تغذي المحطة النووية الواقعة في منطقة كورتشاتوف في مقاطعة كورسك.

وكانت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية قد أفادت أمس الثلاثاء، أن التفجير تسبب بخلل في سير العملية التكنولوجية لتشغيل محطة الطاقة النووية، مؤكدة أن الحرس الوطني الروسي عزز أمن منشآت الطاقة النووية. 

 


محطة كورسك

روسيا

محطه نووية

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة