روسيا تبدي دهشتها من تأخر زيارة وكالة الطاقة الذرية لمحطة زابوروجيا

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أبدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، دهشتها من تأخر زيارة وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة محطة زابوروجيا " الأوكرانية" للطاقة الذرية حتى الآن.

وذكرت زاخاروفا- في تصريح أوردته قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأربعاء أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تمكن من الوصول إلى أوكرانيا .. معربة عن دهشتها من عدم تمكن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي هيئة أممية وواحدة من فروعها "العائلة الأممية الكبيرة"، الوصول إلى محطة زابوروجيا الذرية.

وأشارت إلى أن المحطة النووية تنتظر وصول ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعالم كل ينتظره؛ لكشف ما يحدث حول هذه المنشأة الذرية من قبل نظام كييف تجاه أمن المحطة الذرية.

وميدانيا، أعلنت بعثة إقليم "دونيتسك" بالمركز المشترك للإشراف على نظام وقف إطلاق النار، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي المدينة 65 مرة خلال يوم أمس الثلاثاء.