رئيس وزراء فلسطين يطالب المؤسسات الدولية بالتحقيق في مجزرة الأطفال بجباليا

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دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، المحاكم والمؤسسات الحقوقية الدولية للتحقيق الفوري في ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجزرة مقبرة جباليا، وجميع الجرائم المرتكبة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال اشتية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الثلاثاء، - إن اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجزرة مقبرة جباليا يؤكد ما كان يقينا منذ اللحظة الأولى لارتكابها، مشيرا إلى أن الاعتداءات التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 49 شهيدا بينهم 17 طفلا و4 نساء و360 جريحا، تضاف إلى سجل إسرائيل الإجرامي في المحاكم الدولية.

وأضاف اشتية أن عدم قيام المؤسسات الدولية القانونية والحقوقية بإجراءات العدالة لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب يعني أن جرائم أخرى سترتكب، مؤكدا أن وزارة الخارجية الفلسطينية تتابع على المستويات الدولية كافة بما في ذلك المسار القانوني الدولي والمحكمة الجنائية الدولية، حتى تتحمل الأطراف الدولية كافة مسؤولياتها السياسية والقانونية والأخلاقية عن الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أقدمت على ارتكاب مجزرة في مدينة جباليا شمال قطاع غزة، أدت إلى استشهاد أربعة أطفال فلسطينيين وشاب آخر، إضافةً إلى 14 مصابًا، بينهم طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات.