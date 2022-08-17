رئيس جامعة الفيوم يفتتح معرض "مقتطفات من الحلى المعدنى" بكلية التربية النوعية

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، معرض (مقتطفات من الحلي المعدني) والذي أقامه قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، بحضور كل من الأستاذ الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والأستاذ الدكتور أحمد فتحي، عميد كلية التربية النوعية، والسادة وكلاء الكلية والأستاذ الدكتور منى العجري، أستاذ أشغال المعادن وصياغة الحلي ومنظم المعرض، والدكتور عماد عبد السلام، المستشار الإعلامي لرئيس الجامعة، وذلك اليوم الأربعاء.

صرح أ.د ياسر مجدي حتاته أن الجامعة تسعى دائما إلى دعم التخصصات الفنية النادرة لتكون جامعة الفيوم الرائدة في هذه المجالات نظرا لأن مجتمع الفيوم يزخر بالحرف التراثية الفاخرة،

كما أشار إلى ضرورة التعاون بين كلية التربية النوعية وبين أصحاب الحرف اليدوية من خلال تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والاهتمام بالبحث العلمي من قبل الباحثين بالكلية.

كما أكد أ.د أحمد فتحي أن الكلية تدعم الباحثين في مجال التربية الفنية وتهتم بإقامة العديد من المعارض المختلفة وأن مقتضيات الترقية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة هي إجراء بحوث أكاديمية وتنفيذ معارض منتجات فنية متنوعة.

وذكرت أ.د منى العجري أن المعرض يضم عدد من اللوحات والمشغولات المعدنية مستوحاة من الفن الإفريقي ومصنعة من الفضة والأحجار الكريمة وطلاء الذهب بالإضافة إلى النحاس الأحمر والنحاس الأصفر.