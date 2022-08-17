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دورة تدريبية بـ "آثار القاهرة" حول قراءة النصوص المصرية الهيروغليفية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 09:03 ص
دورة تدريبية بـ "آثار القاهرة" حول قراءة النصوص المصرية الهيروغليفية جامعة القاهرة - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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نظم مركز صيانة الآثار والمباني الأثرية والتاريخية ومقتنيات المتاحف بجامعة القاهرة، دورة تدريبية لطلاب الآثار بالجامعات المصرية بعنوان "قراءة النصوص المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي"، وذلك على مدار 3 أيام بمقر كلية الآثار.
 
وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن الهدف الرئيسي من الدورة التدريبية هو تعليم الدارسين كيفية قراءة النصوص المكتوبة باللغة الهيروغليفية، وكيفية قراءة أسماء الملوك المدونة داخل المعابد والمقابر المصرية القديمة، وصيغ القرابين، وصيغ الدعاء في النصوص المصرية القديمة، مشيرًا إلى أن كلية الآثار تطبق الطرق الحديثة في التدريس والبحث العلمي وتطبق أعلي معايير الجودة في برامجها المعتمدة وتضم علماء عالميين يقومون بالتدريس في البرامج الدراسية ويقومون باكتشافات علمية في عدد من المواقع الأثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.
 
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار، أن دورة "قراءة النصوص المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي" يحاضر بها نخبة متميزة من أساتذة الكلية، مشيرًا إلى أن مركز صيانة الآثار والمباني الأثرية والتاريخية ومقتنيات المتاحف يقوم بتنظيم العديد من الدورات المتميزة التي تستقطب الطلاب من مختلف التخصصات للالتحاق بها لتنمية مهاراتهم وإكسابهم الخبرات التي تلبي احتياجات سوق العمل المختلفة.
 

التعليم العالى

جامعة القاهرة

آثار القاهرة

اخبار مصر



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