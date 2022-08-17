خلال لقاء الشباب.. محافظ بورسعيد يناقش إجراءات الدولة لترشيد الاستهلاك

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مؤتمرا موسعا مع الشباب، وذلك في إطار المؤتمر الشهري "كلنا مسؤولون" الذي يعقده محافظ بورسعيد مع شباب الأحزاب والهيئات وشباب الجامعة والمراكز الشبابية المختلفة بالمحافظة، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية وقطاع كبير من شباب الأحزاب وشباب الهيئات و القيادات الشبابية بمحافظة بورسعيد في عدد التخصصات.

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الوطني ثم الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث كنيسة أبي سيفين بمحافظة الجيزة، وخلال كلمته أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد أن هذا اللقاء يعد الثاني من نوعه، من أجل التواصل مع شباب وابناء بورسعيد حول مختلف القضايا، وذلك انطلاقا من المسئولية المشتركة بين القيادة السياسية وأبناء الوطن، مشيرا إلى النهضة التي شهدتها الدولة المصرية بالرغم من الأزمة العالمية التي تشهدها كافة دول العالم، وذلك نتيجة العمل المخلص من كافة القيادات المعنية تحت راية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الدولة تخطو خطوات ثابتة لمواجهة ٱثار الحروب العالمية، وفي هذا الصدد تتخذ الدولة إجراءات لزيادة الإنتاج وترشيد الاستهلاك والاستيراد، وتعمل على توفير الاستهلاك حتى تصبح من كبرى الدول المصدرة، خاصة في مجال الغاز الطببعي، مؤكدا ان التعاون يساهم في توفير عملة صعبة وزيادة الانتاج وقلة الاستهلاك، مما يعود على الدولة والمواطن بالنفع.

وأوضح المحافظ، أنه على المواطن المصري أن يدرك أهمية المرحلة الراهنة وجهود الدولة المستمرة لتوفير العملة الصعبة من خلال تصدير الغاز الطبيعي كأحد خطط الدولة نحو توفير عملة صعبة، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية، والعمل على إعادة ترتيب الأولويات لبناء مستقبل افضل لأبناء مصر.

ونوه المحافظ إلى أن الدولة المصرية أولت لمحافظة بورسعيد اهتماما خاصا في تنمية كافة المجالات حتى أصبحت أولى المحافظات في حجم الاستثمارات، وتعد المحافظة الأولى في أعمال التنمية، متطرقا للحديث حول التنمية التي تشهدتها المحافظة على كافة الأصعدة، وتناول محافظ بورسعيد الحديث حول مختلف المشروعات والتحديات التي جرى التغلب عليها لتحقيق المستوى الحالي، بدءًا من خطة الاهتمام بالمظهر الحضاري للمدينة، ومحاولة القضاء على أشكال التنميط والتجريف التي سادت المحافظة لفترات طويلة، وذلك من خلال مختلف الإنجازات العملاقة في كافة القطاعات.

وأكد محافظ بورسعيد أن الاهتمام ببناء المواطن كان أهم أولويات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من خلال الاهتمام بالتعليم والصحة، والتي تحققت من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل، والتحول الرقمي، والمبادرات المختلفة الثقافية والتعليمية المختلفة.

وتناول خلال اللقاء، الحديث حول الخطة الغير مسبوقة للتنمية على أرض بورسعيد، ومنها النهضة الصحية والتعليمية و تطوير منظومة الطرق والخدمات المقدمة للمواطن، ووجه المحافظ الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على الجهود المضنية في كافة الاتجاهات، معربا عن فخره بمجهودات السبد الرئيس، والمشروعات العملاقة ببورسعيد التى انطلقت لأول مرة من مدينة بورسعيد.

وتطرق اللواء عادل الغضبان لأهمية الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية والتعاون من أجل إنجاح خطط التنمية بالدولة المصرية، لافتا إلى أن على الجميع العمل من أجل مصلحة الوطن في المقام الأول، موجها بأهمية نشر الوعي بين مختلف الفئات في المجتمع فالكل مسؤول وله دور في إنجاز خطط التنمية.

وحرص محافظ بورسعيد على عقد حوار مفتوح مع شباب الأحزاب و شباب الجامعات والهيئات والمراكز الشبابية و الإجابة على أطروحاتهم واستفسارتهم في العديد من القضايا، حيث استعرض محافظ بورسعيد شرحا تفصيليا لعدد من الموضوعات التي تهم الشارع البورسعيدي كأعمال تطوير الطرق، و المنظومة الصحية و ملف ترشيد استهلاك الكهرباء .

كما استمع محافظ بورسعيد لٱراء الشباب المختلفة و استفسارتهم، وتطلعاتهم لمزيد من أعمال التطوير، لافتا أن القيادة السياسية تؤمن بقدرات شباب مصر وتعمل على تأهيلهم وتمكينهم للمناصب القيادية الهامة للمشاركة في خطط التنمية التي تستهدفها الدولة في كافة الاتجاهات.

وخلال فعاليات اللقاء، كرم محافظ بورسعيد عددا من الأبطال الرياضيين وهم اللاعب احمد اسامة محمد على والذي حطم الرقم القياسي وحصل على المركز الاول عالميا في بطولة تتابع المانش بالاشتراك مع ذوي الهمم، والمدرب اشرف بديء مدرب السباحة، واللاعب فارس فؤاد الجزار الحاصل على المالية البرونزية المركز الثالث في رياضة الملاكمة في البطولة العربية الخامسة للشباب و الكابتن نادر السحراوي مدرب الملاكمة، معربا عن فخره بهذه النماذج المشرفة من أبناء بورسعيد.

واختتم اللقاء، بالتقاط عدد من الصور التذكارية لمحافظ بورسعيد مع الأبطال الرياضيين، وأكد المحافظ أنه سيتم عقد هذا المؤتمر شهريا لتعريف الشباب بما تشهده المحافظة من إنجازات ومشروعات وتوعيتهم للتصدي لمحاولات تضليل الافكار، فضلا عن الاستماع لاستفساراتهم حول مختلف القضايا والموضوعات التي تشغلهم والإجابة عليها.