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تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات الجامعة المصرية الصينية وأسعارها

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 09:00 ص
تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على كليات الجامعة المصرية الصينية وأسعارها الجامعة المصرية الصينية
كتب محمد صبحى

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يتساءل طلاب الثانوية العامة 2022، عن البرامج الدراسية وأسعار الجامعات الخاصة فى مصر وذلك مع قرب انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة.. وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" قائمة الكليات فى الجامعة المصرية الصينية، حيث تضم كليات  العلاج الطبيعي، والصيدلة وتكنولوجيا الدواء، والهندسة والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة الدولية.
 
وتأتى قائمة أسعار كليات الجامعة المصرية الصينية :
العلاج الطبيعي 98 ألف جنيه.
الصيدلة وتكنولوجيا الدواء 78 ألف جنيه.
الهندسة والتكنولوجيا 56 ألف جنيه.
الاقتصاد والتجارة الدولية 44 ألف جنيه.

وتقدم الجامعة حزمة كبيرة ومتنوعة من المنح للطلاب المتفوقين وللمتميزين من أبناء المناطق والمحافظات الحدودية والنائية، وذلك بترشيح مباشر من المحافظين لمن تنطبق عليهم شروط الترشيح.

كما تقدم الجامعة أيضًا منحًا كاملة لأبناء الشهداء، والطلاب المتفوقين غير القادرين، والطلاب المتميزين غير القادرين بموجب بحث اجتماعي.

ولا تغفل الجامعة، طلاب ذوي القدرات الخاصة، غير نسب الخصومات للهيئات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالشركات، فضلا عن قرارها بعدم زيادة المصروفات الدراسية بكافة الكليات.


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