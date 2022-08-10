الجامعة المصرية الصينية.. برامج فريدة فى الطب الصينى وفرص للسفر والدراسة بالخارج

- الجامعة تتيح التدريب في أكبر مستشفيات الصين لطلاب الصيدلة والعلاج الطبيعي



- منح لأبناء الشهداء والمحافظات الحدودية وذوي الهمم

‎تميزت الجامعة المصرية الصينية منذ تأسيسها، بتقديم برامج دراسية عالية الطلب في أسواق العمل المحلية والعالمية، فضلا عن تقديمها مجالات دراسية غير تقليدية، وهى تتبع استراتيجية تدريس موجهة نحو ممارسة فعلية لاحتياجات أسواق العمل المختلفة.

وحرصت الجامعة على تطبيق مجموعة من المفاهيم الأساسية أدت إلى وضعها في مكانة كبرى بين الجامعات الدولية والخاصة والحكومية، أهمها مفهوم الجودة الذى تنفذه كافة الكليات على مستوى المنشآت والمعامل وقاعات الدراسة فضلا عن المواد العلمية المقدمة والتى تضاهي نظيرتها من كبرى جامعات العالم.

‎والجامعة المصرية الصينية تعد الوحيدة فى مصر والشرق الأوسط من بين الجامعات الخاصة التي لها شراكة مع العديد من المؤسسات والجامعات الصينية، كما تتميز أيضا بموقعها الجغرافي المتميز.

وتتميز الجامعة بالشراكات العلمية مع مجموعة من أكبر الجامعات على مستوى العالم وهو التوجه الذى تدعمه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل نقل الخبرات المختلفة للطلاب وتأهليهم على أعلى مستوى للدخول والمنافسة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

ومن خلال مجموعة مختارة من نخبة أعضاء هيئة التدريس والمهنيين تضم الجامعة المصرية الصينية بالقاهرة كليات الهندسة والتكنولوجيا والاقتصاد والتجارة الدولية والصيدلة وتكنولوجيا الدواء والعلاج الطبيعي.

ويعد البرنامج الدراسى بكلية الصيدلة وتكنولوجيا الدواء (فارم دي) من أفضل البرامج على مستوى كليات الصيدلة فى مصر حيث يسمح للطالب بدراسة جميع التخصصات الصيدلية (الصناعية والاكلينيكية) وليس الاكلينيكية فقط، ويعمل البرنامج الدراسي على ربط الطالب باحتياجات سوق العمل والتعرف عليه منذ التحاق الطالب بالكلية فى الفصل الدراسي الأول من خلال عقد لقاءات حوارية وندوات علمية متخصصة مع أعلام مهنة الصيدلة، ‎وتقوم الكلية بعقد دورات تدريبية تخصصية لصقل مهارات الطلاب، كما يقوم بدراسة اللغة الصينية على مستويين لتساعده إذا رغب في التدريب أو عمل دراسات عليا لاحقاً فى أحد الجامعات الصينية، كما تهتم الكلية بدراسة الأعشاب الصينية إلى جانب الأعشاب المصرية والعربية المنشأ لما لها من فائدة كبيرة وغير معلومة للعديد من الدراسين بالكليات الأخرى.

‎وتوفر الكلية للطلاب المتميزين فرص للتدريب الصيفي فى مصانع الأدوية والمستشفيات بالصين، وتقدم الكلية منح تدريب Online للطلاب الأوئل فى الأعشاب والطب الصيني بالشراكة مع كليات الصيدلة فى الجامعات الصينية ومنها Hebai University of Chinese Medicine لمدة شهر يحصل الطالب بموجبها على شهادة معتمدة من كلا الجامعتين ويتسلمها الطلاب من الدكتور رئيس الجامعة فى احتفالية خاصة بتكريم الطلاب الأوائل والمتميزين فى الأنشطة العلمية والرياضية والثقافية.

‎بينما تتميز كلية العلاج الطبيعي بالجامعة المصرية الصينية، بتوفير برامج دراسية فريدة من نوعها بين كليات العلاج الطبيعي على مستوي الجامعات الحكومية والخاصة، حيث إنها تدرس الطب الصيني، وأمراض العلاج الطبيعي والأعصاب، والطب اليدوي الصيني، فضلا عن التخصص في دراسات أمراض القلب وجراحتها والعظام.

ونجحت الكلية بعقد اتفاقيات دولية مع مجموعة من الجامعات الصينية منها "جامعة وينتشو ميديكال وجامعة نانتشيا ميديكال وجامعة جياوتونج شنغهاى"، ومن خلال هذه الأتفاقيات يتم تدريب الطلاب على وسائل الطب الصينى اثناء البرنامج الدراسي.

‎و يستطيع الطالب السفر للتدريب وحضور المحاضرات بهذه الجامعات، ويستطيع الطالب السفر للتدريب 3 أشهر أثناء الامتياز، ويحصل الطالب على شهادة استكمال اى دورة تدريبية، وحصل بالفعل 392 طالبا من أبناء الجامعة على هذه الشهادات حتى الآن، كما يستطيع الطالب استكمال الدراسات العليا بهذه الجامعات.

وتمنح كلية الهندسة بالجامعة المصرية الصينية الفرصة لطلابها بقسم البرمجيات للدراسة في الصين لمدة عامين وإكمال دراستهم في مصر والحصول على شهادة تخرج مزدوجة، كما تقوم الكلية بإرسال الطلاب إلى الصين للحصول على دورات تدريبية صيفية في هندسة البرمجيات، مع تواجد كتلة تدريسية من أعضاء هيئة تدريس من مختلف الجنسيات، بجانب أتاحه هذه الاتفاقيات فرص لحضور أعضاء هيئة تدريس من الصين للتدريس بالجامعة المصرية الصينية كذلك سفر أعضاء هيئة تدريس مصريين للتدريس في الجامعات الصينية.

وتشجع كلية الاقتصاد والتجارة الدولية طلابها على تطوير مهاراتهم ومعرفتهم للانخراط في عالم الأعمال ليس فقط كموظفين مؤهلين ولكن أيضًا كشركات ذات إبداع وأفكار تجارية رائدة.

‎حيث يعتبر تعزيز فكر ريادة الأعمال ركيزة أساسية تدعمها الجامعة بشكل عام وكلية الاقتصاد والتجارة الدولية بشكل خاص.

‎كما أن الطلاب لديهم القدرة على زيادة معارفهم ومهاراتهم في خمسة برامج متخصصة مثل مجال الأعمال الدولية وهذا البرنامج يؤهل الطلاب لفهم إطار العمل والمشاركة فيه ليس فقط وفقًا للمعايير المحلية ولكن أيضًا وفقًا للمعايير الدولية، والاقتصاد الدولي وهو يشجع الطلاب على فهم المعاملات التجارية والمالية التي تحدث داخل الاقتصاد وعبر الحدود ويؤهل الطلاب لتطوير قدرتهم على وضع وتطبيق خطط النمو والتنمية على مستوى الدولة والشركات.

‎ويوجد أيضا برنامج التمويل والاستثمار، ويعرّف هذا البرنامج الطلاب على الأدوات والمؤسسات المالية المختلفة ، ويعزز قدرتهم على تحليل وتقييم مختلف الفرص الاستثمارية المالية والحقيقية، كما يوجد برنامج التسويق والابتكار، حيث يدعم هذا البرنامج المتطلبات والمتغيرات في عالم يتسم بالمنافسة الشديدة والاحتياجات المتغيرة، كذلك يعزز برنامج المحاسبة مهارات استخدام وتسجيل البيانات وإعداد التقارير المحاسبية والمالية لاتخاذ قرارات دقيقة وفعالة ومدروسة.

ويقوم مركز التدريب والتأهيل بالجامعة (TDC) بعقد دورات تدريبية متخصصة فى اللغة الصينية (ستة مستويات) بالتعاون مع المركز الثقافى الصيني حيث تقدم العديد من الجامعات الصينية منح ممولة بالكامل لدراسة الماجستير والدكتوراه لمن يجتاز المستوى الخامس فى اللغة، كما يقدم المركز دورات تدريبية فى مجالات التنمية البشرية ومنها دورات فى بناء الذات – كتابة السيرة الذاتية – التميز العلمي والنفسي – اختيار مجال العمل الملائم.

‎وتقدم الجامعة حزمة كبيرة ومتنوعة من المنح للطلاب المتفوقين وللمتميزين من أبناء المناطق والمحافظات الحدودية والنائية، وذلك بترشيح مباشر من المحافظين لمن تنطبق عليهم شروط الترشيح.

كما تقدم الجامعة أيضًا منحًا كاملة لأبناء الشهداء، والطلاب المتفوقين غير القادرين، والطلاب المتميزين غير القادرين بموجب بحث اجتماعي.

ولا تغفل الجامعة، طلاب ذوي القدرات الخاصة وطلاب 57357، غير نسب الخصومات للهيئات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالشركات، فضلا عن قرارها بعدم زيادة المصروفات الدراسية بكافة الكليات.