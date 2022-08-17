تقليل الاغتراب.. بدء مرحلة تقليل الاغتراب بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية

وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

وأكد وزير التعليم العالى، أن مكتب التنسيق التزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقًا لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط، وبإعلان نتيجة هذه المرحلة يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع عـدد ( 117198 ) طالبا في المرحلة الأولى خلال المدة المعلن عنها من بدء العمل، فيما لم يسجل 560 طالبا رغباتهم فى المرحلة الأولى