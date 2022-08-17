تعرف على مشروع إنشاء الصب الجاف بميناء الدخيلة بعد زيارة رئيس الوزراء

الإسكندرية أسماء على بدر

زار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء اليوم، الأربعاء، ميناء الدخيلة لتفقد المشروعات الجديدة منهم مشروع إنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه.



يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين الحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 مليون طن سنويا لمواجهة الطلب المتزايد، والتي ستكون أول محطة متكاملة بالموانئ المصرية لتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة وبأعلى طاقة تفريغية للحبوب بالموانئ المطلة على البحر المتوسط.

يتكون المشروع من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 16م وبمساحة أرضية تبلغ 300 ألف م2وسيكون قادرا على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240م.

وتقوم شركة أبناء عبد السلام الفقي بتنفيذ المشروع والذي تم البدء فيه في شهر يناير 2022 وبلغت نسبة التنفيذ 9% ومن المقرر الإنتهاء من المشروع في شهر يونيو 2023.