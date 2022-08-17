تعرف على فوائد المياه الفوارة للجسم

كتبت إيناس البنا

هناك أنواع مختلفة من المياه الفوارة، والتى تحتوى على تركيبة مختلفة من المعادن بما فى ذلك المياه الغازية والمياه المعدنية والصودا والمياه المقوية، وكلها مكربنة صناعياً ومعززة بالمعادن.

ووفقا لتقرير موقع webmd تحتوى بعض المياه الفوارة المنكهة على القليل من الفاكهة والسكر، جنبًا إلى جنب مع الكينين، الذى يسبب اضطرابًا فى المعدة والصداع إلى جانب بعض الأمراض الخطيرة طويلة الأمد مثل تلف الأعضاء ومشاكل الكلى.

فوائد شرب الماء الفوار

كيف تفيد المياه الفوارة على المدى الطويل:

تساعد في تجديد المياه بالجسم

الماء الفوار مفيد في تجديد المياه فى الجسم، وإذا كنت لا تحب شرب الماء العادي، فاستبدله بالمياه الفوارة لبعض التنوع، دون إضافة أي سكر، حيث تساعد على تخفيف الإمساك خلال أسبوع أو أسبوعين من شربه باستمرار.

تساعد على التخلص من المشروبات السكرية

المياه الفوارة طريقة رائعة للتخلص من عادة شرب مشروبات السكر المحملة بالسعرات الحرارية والتي تفسد صحتك، فيمكنك تبديل مشروبك بإضافات صحية مثل الخيار والليمون.

تجعلك تشعر بالشبع

نظرًا لأن شرب الماء الفوار يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع، فلن تنغمس في الأكل والوجبات الخفيفة غير الضرورية.

احترس من بعض الآثار الجانبية

من المهم شرب الماء الفوار باعتدال وبدون الإضافات السكرية والكافيين والسعرات الحرارية، وإلا يمكن أن تكون هناك آثار جانبية شديدة مثل مشاكل المعدة التى تشمل الألم، والتجشؤ، والانتفاخ، وما إلى ذلك.

ونظرًا لأن المياه الفوارة تحتوى على معادن، فمن الجدير بالذكر أيضًا أن الكربونات الزائدة يمكن أن تؤدى إلى تغيرات فى مينا الأسنان ما يؤدى إلى التآكل.