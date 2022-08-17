تعرف على خطة القاهرة لتحويل حافلات النقل العام من السولار للغاز الطبيعى

كتب سيد الخلفاوى

بدأت محافظة القاهرة في تحويل اتوبيسات النقل العام التي تعمل بالسولار للعمل بالغاز الطبيعى، وتم تحويل أول أتوبيس من السولار للعمل بالغاز الطبيعى ضمن بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع كل من وزارات المالية والإنتاج الحربى و البترول والثروة المعدنية وهيئة النقل العام بالقاهرة لتعديل 1962 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار .

وتهدف الخطة إلى تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية.

وتشمل التعديلات رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً لتليق بالمواطن إلى جانب الهدف الرئيسى وهو الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات المسببة للتلوث البيئى .

وعملية التحويل ستوفر ما يقارب 25 مليون جنيه من ميزانية الهيئة سنويًا ، وعملية تحويل الاتوبيسات ستتم على مدار 6 سنوات بواقع 327 أتوبيس سنويًا.

سيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعى الموجودة بجراجات الهيئة وعددها 5 محطات بالمطرية ، والبساتين ، والحى العاشر ، وشارع بورسعيد والقطامية .