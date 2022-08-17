تعرف على تفاصيل زيارة أمين عام الأمم المتحدة لأوكرانيا غدا

كتبت: هند المغربي

أعلن ستيفان دوجاريك المتحدث الرسمى باسم الأمم المتحدة، أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، سيتوجه إلى أوكرانيا، وسيلتقى الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي غدا الخميس، كما سيطّلع على عمل مركز التنسيق المشترك والذى تم إنشاؤه لتنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، وتأتى الزيارة بدعوة من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، ومن المقرر أن يزور الأمين العام للأمم المتحدة مركز التنسيق المشترك الذى تم إنشاؤه لتنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود، لافتا إلى أن هذه المبادرة هى جزء من صفقة تتضمن أيضا تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

ولفت مركز إعلام الأمم المتحدة إلى أن الهدف من الزيارة ولقاء الرئيس الأوكراني أن جزء منها سيكون لمراجعة طريقة عمل مبادرة حبوب البحر الأسود ووفق المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن الزيارة تعد فرصة أن يطلّع الأمين العام على ثمرة مبادرة قدّمها عندما توجه إلى موسكو ثمّ إلى كييف في أبريل وهى مبادرة مهمة جدا لمئات الآلاف من الأشخاص، وهي جزء من حزمة أوسع تتضمن تصدير الحبوب والأسمدة الروسية إلى السوق"

وحول تغيّب روسيا عن اللقاءات، أجاب المتحدث الرسمي قائلا إن الأمين العام أجرى "محادثة جيدة جدا" مع وزير دفاع الاتحاد الروسي، "تناولت المحادثات مبادرة حبوب البحر الأسود وكذلك الجزء الآخر من الاتفاق، وهو تسهيل تصدير الحبوب الروسية والأسمدة للأسواق العالمية."وشدد دوجاريك على أنها زيارة عمل مستمرة، ولذا قد تطرأ بعض التغييرات خلال الزيارة.

كما سيبحث خلال الزيارة مسألة محطة زابوروجيا للطاقة النووية أو إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار أو اتفاق السلام، وقال الناطق الرسمي: بلا شك سيتم تناول العديد من القضايا؛ الصراع بشكل عام، والحاجة إلى حل سياسي لهذا النزاع. ليس لدي شك بإثارة قضية محطة الطاقة النووية وبعثة تقصي الحقائق وغيرها."

وأشار دوجاريك إلى أنه بالنسبة لمحطة الطاقة النووية، "لم يطرأ أي تغيير على موقفنا الذي صرّحنا به يوم أمس وهو أننا سنكون موجودين لدعم تنفيذ الوكالة الدولية للطاقة الذرية لولاياتها، ونحن على استعداد لدعمها من الناحية اللوجستية والأمنية من كييف."