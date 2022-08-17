تعرف على الثعلبة البقعية الأسباب والأعراض

كتب - حسام الشقويرى

داء الثعلبة هو اضطراب فى المناعة الذاتية يتسبب فى تساقط الشعر، ويختلف مقدار تساقط الشعر من شخص لآخر، وبعض الناس يفقدونه فى أماكن قليلة فقط، بينما يخسر الآخرون الكثير، وفى بعض الأحيان ينمو الشعر من جديد لكنه يتساقط مرة أخرى لاحقًا، وفى حالات أخرى، ينمو الشعر مرة ولا يتساقط حسبما نشر موقع webmd ‌.

وهناك أنواع مختلفة من الثعلبة وهى:

داء الثعلبة الكلى.. يعنى أنك فقدت كل شعر رأسك.

داء الثعلبة الشامل.. هو تساقط الشعر فى جميع أنحاء الجسم.

داء الثعلبة المنتشر.. هو ترقق مفاجئ لشعرك وليس بقعًا مفقودة.

أعراض الثعلبة

وجود بقع صلعاء صغيرة على فروة رأسك أو أجزاء أخرى من جسمك

قد تكبر البقع وتنمو معًا لتصبح بقعة صلعاء

ينمو الشعر مرة أخرى في مكان واحد ويسقط في مكان آخر

تفقد الكثير من الشعر في وقت قصير

المزيد من تساقط الشعر في الطقس البارد

تصبح أظافر اليدين والقدمين حمراء وهشة ومنقورة

تكون بقع الجلد الصلعاء ناعمة ، مع عدم وجود طفح جلدي أو احمرار، لكن قد تشعر بوخز أو حكة أو حرقان على جلدك قبل تساقط الشعر مباشرة.

أسباب تساقط الشعر

عندما يكون لديك مرض مناعى ذاتى فإن جهازك المناعى يهاجم جسمك، ومع داء الثعلبة تتم مهاجمة بصيلات الشعر، ويرجح الأطباء أن ذلك يحدث نتيجة خلل جينى.

تزداد احتمالية إصابتك بالثعلبة البقعية إذا كان لديك:

عن طريق جينات وراثية

تداعيات مرض الربو

فقر الدم الخبيث

الحساسية الموسمية

مرض الغدة الدرقية

مقدمات البهاق