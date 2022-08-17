تعديل 27 من المخططات التفصيلية للقرى بالدقهلية ليصل إجمالى المعتمد 351 مخططا

الدقهليه شريف الديب

اعتمد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم تعديل 27 من المخططات التفصيلية للقري بالمحافظة ليصل اجمالي ما تم اعتماده من مخططات إستراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة الى 351 مخططا جديدا ومعدلا منذ بداية عام 2020 وحتى الآن وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

وأشار المحافظ إلى أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير فى انهاء كافه مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية واضاف "مختار" انه سيتم قريبا البدء في تحديث الاحوزة العمرانية لقري محافظة الدقهلية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين.

وثمن محافظ الدقهلية جهود الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والجهات المعاونة في تحقيق الانجاز المتميز في هذا المجال خلال الفترة الماضية وحتي الآن.

ومن جانبها قالت المهندسة سماح المحمدى مدير عام الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة ان المخططات التي تم اعتمادها اليوم تشمل قري كفر بهيدة وكفر النعيم وصهرجت الكبري وسرنجا ودنديط بمركز ميت غمر، وقري كفر سنجاب وصدقا والسمارة وأبو داود بمركز تمي الامديد،وقري كفر الحاج شربيني وكفر الاطرش بشربين والصلاحات والطلمبات بمركز بني عبيد،وقري ابو داود العنب ومنشأة منصور والسبخا وشنشا وميت فضاله وميت العامل وميت ابو الحارس ومنية سمنود وطنامل الشرقي وشنفاس وشبراويش وسمبخت وسماحة بمركز اجا،وقرية البجلات بمركز منية النصر.

واضافت انه تنفيذا لتوجيهات محافظ الدقهلية يجرى العمل على قدم وساق لانهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بالقاهرة والمركز الاقليمي بطنطا.

جاء ذلك في إطار إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء هشام امنه وزير التنمية المحلية بالتعامل الفورى لتحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم

ففي محافظة الدقهلية