تحرير مخالفة لسائق نقل حمل ركابا فى صندوق السيارة وانتظر بالممنوع بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر تطبيق "تيك توك"، متضمناً ظهور أحد الأشخاص ملق على الأرض بالطريق أمام ونش مرور بمنطقة سيدى بشر بحرى بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية وتجمع المارة فى محاولة لمنعه من ذلك .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى قيام أحد الضباط والمعين خدمة بالمنطقة محل الواقعة لملاحظة الحالة المرورية باستيقاف (سيارة نصف نقل) قيادة (سائق، مقيم بالغربية) لقيامه بالإنتظار فى الممنوع وتحميل ركاب بصندوق السيارة فقام بإتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه وعلى إثر ذلك قام المذكور بإلقاء نفسه أرضاً بالطريق أمام ونش المرور.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو ونشره (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة) وبحوزته (هاتف محمول) ، وبفحصه تبين إحتوائه على مقطع الفيديو المشار إليه ، وبمواجهته أقر بأنه القائم على تصوير مقطع الفيديو ونشره وقيامه بذلك رغبةً منه فى زيادة عدد المشاهدات والمتابعين للحساب الخاص به ، كما أمكن ضبط السائق "الظاهر بمقطع الفيديو وبمواجهته إعترف بقيامه بإرتكاب الواقعة فى محاولة منه لإثناء ضابط المرور عن سحب التراخيص وتحرير المخالفة .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.