بوريس جونسون يستمتع بإجازته فى اليونان برفقة عائلته.. صور

كتبت ريهام عبد الله

التقطت عدسات الكاميرات صور لبوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا المستقبل وعائلته، وهم يستمتعون بأشعة الشمس خلال إجازتهم الخارجية الثانية في غضون عدة أسابيع حيث يستعد رئيس الوزراء المنتهية ولايته لمغادرة داونينج ستريت، مقر رئاسة الوزراء البريطانية.

وكان بوريس يستمتع بالشمس، فيما استمتعت زوجته كاري بمكان منعزل في جزيرة إيفيا اليونانية بعد أسبوع واحد فقط من عودتهم من عطلة المنتجع الصحي في سلوفينيا، وفقا للديلى ميل البريطانية.

قال أحد السكان المحليين وتعليقا على وجود بوريس جونسون على الشاطئ:" ليس لدي أي فكرة عن كيفية اكتشاف بوريس لهذا الشاطئ - حتى السكان المحليون الذين عاشوا هنا لسنوات لا يعرفون ذلك ومجموعته هم الأشخاص الوحيدون هناك، إنه مكان جميل ولكن لم يكن هناك ظل لذا لم يكن بإمكانه البقاء هناك لفترة طويلة مع أطفاله."



بوريس جونسون فى اليونان



بوريس جونسون



بوريس وكارى جونسون

كان كبار حزب المحافظين قد أصروا سابقًا على أن رئيس الوزراء "لا يزال يعمل" على الرغم من أنه تم تصويره وهو يستمتع بأشعة الشمس في أواخر أغسطس في المنطقة السياحية.

وشوهد أيضًا وهو يصل إلى مطار أثينا في عطلة نهاية الأسبوع بينما كان يحمل حقيبة ظهر ابنه ويلف.

وأظهرت الصور الحصرية التي حصلت عليها ديلى ميل أمس رئيس الوزراء وهو يتجول حول مطعم يطل على شاطئ النهر المذهل وبحر إيجه، بينما في وقت سابق من اليوم كان يذهب للتسوق لشراء البقالة مع زوجته كاري، فى بلدة ساحلية قريبة من أثينا.، ويمتلك ستانلي، والد جونسون، فيلا على بعد ساعات قليلة في هورتو.