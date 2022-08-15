اليوم السابع
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جارديان: "المحافظون" يحنون إلى بوريس جونسون ويفقدون حماسهم لتروس وسوناك

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:40 م
جارديان: "المحافظون" يحنون إلى بوريس جونسون ويفقدون حماسهم لتروس وسوناك بوريس جونسون - رئيس الوزراء البريطانى
كتبت رباب فتحى

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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه مع اقتراب حسم السباق على زعامة حزب المحافظين ورئاسة وزراء بريطانيا بحلول 5 سبتمبر المقبل، يبدو أن أعضاء حزب المحافظين لديهم حنين لرئيس الوزراء المستقيل، بوريس جونسون فى الوقت الذى يفقدون فيه حماسهم تجاه المرشحين على خلافته، سواء وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس أو وزير الخزانة البريطاني السابق، ريشى سوناك.

 

وأوضحت الصحيفة أن الفاعليات الانتخابية خلال الأيام الماضية أظهرت أن العديد من الأعضاء غير متحمسين بشأن ليز أو  سوناك وربما يفضلون رئيس الوزراء الحالي.

 

ونقلت "الجارديان" عن بعض المحافظين الذين حضروا إحدى الفاعليات الانتخابية لتحديد قرارهم بشأن من سيختارون رئيسا جديدا للوزراء قولهم إنهم جاءوا ليختاروا بين خيارين كلاهما مر.

 

قال رجل مسن فضل عدم الكشف عن اسمه: "لا أريد أيا منهما.. أخشى أننا لا نحصل على نوعية جيدة من الأشخاص الذين يدخلون السياسة هذه الأيام".

 

وقالت لوسي كوكسال ، مديرة مشروع في شركة تصميم بلندن ، إنها كانت حقاً مترددة وغاضبة من التقارير الإعلامية التي تفيد بأن تروس فازت بالفعل. من السخف القول بأن الأمر قد انتهى بالفعل، مؤكدة أن "أريد حقًا أن أسمع ما سيقوله المرشحان."

 

وقالت كارولين بالدوين ، التي تدير عملاً عقاريًا مع زوجها ، إنها كانت تميل إلى تروس ولكن ليس بحزم ، بينما بدت جود والكر ، التي اعتادت التصويت لحزب العمال ، لكنها تحولت إلى حزب المحافظين منذ بضع سنوات لأنها كانت تحب بوريس جونسون. وأكدت " أتمنى أن يستمر رئيس الوزراء المخلوع ، بعد أن قيمت صفات خلفائه المحتملين."

 

ومن جانبه، قال نيد بورون ، الذي يدير نشاطًا تجاريًا للمناسبات الخارجية إنه أيضًا كان يميل إلى اتجاه تروس لكنه كان منفتحًا على اختيار سوناك  إذا تمكن من إقناعه.


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ليز تروس

ريشى سوناك

زعامة المحافظين

داونينج ستريت



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