انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على انعقاد الجمعية العمومية ، بمركز شباب منشأة عباس التابع لإدارة شباب سيدى سالم، بند انتخابات مجلس كامل، في جو من المنافسة على المناصب الثلاثة، الرئيس ونائب الرئيس، وأمين الصندوق.

أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، أن انعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب، يأتي في إطار اهتمام اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء لإنتخاب مجلس إدارة كامل أو إستكمال عضوية مجالس الإدارة، طبقا للائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب، حيث شهد مركز شباب الحلمية، التابع لإدارة شباب الحامول، إقبالاً كثيفاً لأعضاء الجمعية العمومية لمركز الشباب، وتمت الانتخابات على مقعد نائب الرئيس.

أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، أنه تم إجراء 16 جمعية عمومية بمراكز الشباب من إجمالي 244 جمعية ستعقد خلال الدورة الحالية، وتم تحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجلس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو إستكمال ولمدة سبع ايام من تاريخ دعوة الجمعيه، على أن تعقد الجمعيات خلال 45 يوما من تاريخ توجيه الدعوة، ويتم تنفيذ الجمعيات من خلال، إدارة الهيئات الشبابية بالمديرية، بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على العملية الانتخابية، برئاسة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالمنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومحمد عبد الواحد، مدير إدارة الهيئات الشبابية، وأعضاء اللجنة العليا، والفرعية، للدورة الحالية 2022-2026.