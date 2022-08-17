اليوم.. آخر موعد للمتخلفين عن المقابلات الشخصية لمعاونى النيابة الإدارية

كتب أحمد عبد الهادى

أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية أن اليوم الأربعاء 17/8/2022 هو الموعد النهائي للمتخلفين عن موعد المقابلات الشخصية لخريجات وخريجي دفعات 2019، 2020، 2021.

وأكدت الهيئة على عدة تعليمات لحضور المقابلة الشخصية، منها:

- التأكيد على الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم.

- ضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

- التأكيد على حضور الاختبار بدون التليفون المحمول.

- التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة والفيس شيلد.