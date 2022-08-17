الهند تساهم بـ400 ألف دولار في صناديق ائتمان بالأمم المتحدة لدعم حقوق الإنسان

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ذكرت بعثة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة، أن الهند ساهمت بأربعمائة ألف دولار في أربعة صناديق ائتمان طوعية بالأمم المتحدة تأكيدًا منها على التزامها بدعم وحماية حقوق الإنسان.

وأوضحت البعثة الهندية - في تدوينة عبر حسابها على موقع تويتر - أن هذه الصناديق مخصصة لمساعدة ضحايا التعذيب وللتعاون الفني وتنفيذ عمليات المراجعة الدورية العامة ولدعم الدول الأقل تقدمًا ودول الجزر الصغيرة النامية.

وأضافت البعثة أن الهند تؤيد بشدة مبادئ وأهداف الأمم المتحدة، وأنها قدمت مساهمات كبيرة لتنفيذ أهداف ميثاق الأمم المتحدة وتطوير برامجها ووكالاتها المتخصصة.

وتابعت أن مشاركة الهند في الأنشطة الأممية تستند إلى التزامها بالتعددية والحوار على اعتبار أنهما المفتاح الرئيسي لتحقيق هذه الأهداف ومعالجة التحديات المشتركة.

وأشارت البعثة الهندية إلى أن حكومتها تعتقد بشدة أن الأمم المتحدة وأعراف العلاقات الدولية ما زالت من أكثر الوسائل فعالية لمعالجة التحديات العالمية، بما فيها التحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والتغير المناخي وبناء السلام والإرهاب وحفظ السلام ونزع السلاح النووي والهجرة وحقوق الإنسان والصحة والأوبئة.