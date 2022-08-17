المملكة المتحدة تشجع القادة في كينيا على اتباع الآليات القائمة لحل النزاعات

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شجعت المملكة المتحدة جميع الأحزاب السياسية والقادة في كينيا على اتباع جميع الآليات القائمة لحل النزاعات، على النحو المنصوص عليه في دستور كينيا.



وذكرت السفارة البريطانية لدي كينيا - في بيان نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الالكتروني أن كينيا ضربت مثالاً يحتذى به للمنطقة والقارة ككل.



وأشادت السفارة بهدوء وسلام شعب كينيا خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة وبالأدوار "الإيجابية" التي لعبها المجتمع المدني ورجال الأعمال وقطاع الأمن.. وحثت المملكة المتحدة، بحسب البيان، جميع الأطراف على التمسك بروح السلام في الأسابيع المقبلة.



وكان رئيس اللجنة المستقلة لشئون الانتخابات والحدود الكينية قد أعلن أمس الأول نتائج الانتخابات الرئاسية في كينيا وفوز وليام روتو بالرئاسة.