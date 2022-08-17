اليوم السابع
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الكنيسة تنهى صوم العذراء مريم الإثنين المقبل

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:00 ص
الكنيسة تنهى صوم العذراء مريم الإثنين المقبل السيدة مريم العذراء - صورة تعبيرية
كتب: محمد الأحمدى

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بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم السيدة العذراء مريم يوم 7 أغسطس الماضى، ومستمر لمدة 15 يوما، حيث يعتبر من أكثر الأصوام قربا لقلوب الأقباط، نظرًا للمكانة التى تحتلها السيدة العذراء فى الكنيسة القبطية.

ويعتبر صيام فى فترة صوم السيدة مريم العذراء صيام من الدرجة الثانية ومتاح فيه الأكل النباتى كله بما فيه الزيوت، بالإضافة إلى السماح بأكل الأسماك، والبعض ينذرون صوما بالماء والملح أى بدون زيت، ويصوم البعض أيضا عن السمك ويكون ذلك نذرا، ويكون مثل صوم الرسل وصوم الميلاد.

ويوافق العيد الشهرى للسيدة مريم العذراء يوم 21 من كل شهر قبطى، وهو تذكارًا لرحيلها فى 21 طوبة الموافق يوم 30 يناير تقريبًا، وعيد صعود جسدها إلى السماء تعيد له الكنيسة يوم 16 مسرى، الذى يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء (15 يوما).


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم العذراء مريم

صوم السيده العذراء



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