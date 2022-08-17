القبض على المتهمين بقتل عاطل والتخلص من جثته فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته بمنطقة خالية من المارة فى الهرم، وتبين ان القتيل سرق لاب توب من أحد المتهمين، مما دفعهما لقتله، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة خالية من المارة في الهرم.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة شاب مصاب بطعنات، تم التوصل لهويته، وعقب مناظرة الجثة تم نقلها إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة.

تم تشكيل فريق بحث من رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف غموض الحادث، وتم التوصل لهوية مرتكبي الجريمة، وتبين أنهما شخصين، وألقى رجال المباحث القبض عليهما.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة لسرقة القتيل لاب توب من أحد المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.