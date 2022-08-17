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العربية: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول فى السودان إلى 77 قتيلا

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 08:38 م
العربية: ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات والسيول فى السودان إلى 77 قتيلا فيضانات - ارشيفيه
كتب أحمد عرفة

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أعلن السودان عن ارتفاع الحصيلة الرسمية لضحايا الفيضانات والسيول إلى 77 قتيلا وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإرسال مساعدات إغاثية عبر الجسر الجوى الذى امتد على مدار عدة أيام لجمهورية السودان، فى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن.

 

أقلعت خمس طائرات نقل عسكرية محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية على مدار عدة أيام، اشتملت على كميات كبيرة من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من وزارتى الدفاع والصحة والسكان المصرية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء السودانيين.


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