الشراهة فى الطعام تسبب القلق والاكتئاب

كتب - حسام الشقويرى

الأشخاص المصابون بالشره المرضى غالبًا ما يأكلون كميات كبيرة من الطعام، ثم يحاولون التخلص من السعرات الحرارية فيما يسمى بالتطهير"الديتوكس"، وغالبًا ما يتضمن ذلك القىء أو الإفراط فى ممارسة الرياضة أو إساءة استخدام المسهلات أو مدرات البول، وهذه الدورة من السلوكيات يمكن أن تسبب مشاكل لجميع أجزاء الجسم، وفقا لما نشره موقع webmd.

ويؤثر الشره المرضى أيضًا على عقلك وغالبًا ما يرتبط بمشاكل الصحة النفسية مثل القلق والاكتئاب.



الآثار الجسدية للشره المرضى الإفراط في تناول الطعام والتطهير يؤثران سلبًا على جسدك، ويمكن أن يتسببان فى تلف كل شيء من قلبك وجهازك الهضمى إلى أسنانك ولثتك، ويمكن أن يؤديان أيضًا إلى حدوث مشكلات أخرى، بما في ذلك:

الجفاف

يفقد جسمك السوائل عند التقيؤ أو الإفراط في استخدام مدرات البول.



مشاكل قلبية يمكن أن يشمل ذلك سرعة القلب أو الخفقان وعدم انتظام ضربات القلب.



ضغط دم منخفض قد ينخفض ​​ضغط الدم لديك لدرجة تجعلك معرضًا لخطر الإغماء. تلف المرىء يمكن أن يتسبب القىء القوى فى حدوث تمزق فى بطانة المرىء، وهو الأنبوب الذى يربط حلقك بمعدتك، إذا تمزق يمكن أن يسبب نزيفًا حادًا. الآثار النفسية للشره المرضى

بصرف النظر عن الضرر الجسدى الذى يسببه الشره المرضى لجسمك، فهو مرتبط أيضًا بمشاكل الصحة العقلية، وتتضمن بعض المشكلات التى يمكن أن تتعرض لها ما يلي:

- القلق

- الاكتئاب

- قلة احترام الذات

- إيذاء النفس

- سلوكيات الوسواس القهري

- الشعور بالذنب أو الخجل أو الإحراج

- أفكار أو أفعال انتحارية