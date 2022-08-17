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السيطرة على حريق نشب في محل ملابس بمدينة بنى سويف

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 01:15 ص
السيطرة على حريق نشب في محل ملابس بمدينة بنى سويف حريق - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، على حريق شب بمحل ملابس، مساء الثلاثاء، بمنطقة شارع الجبالي التجارية بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة شخص، نقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي.
 
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق شب بمحل ملابس، بمنطقة شارع الجبالي التجارية بمدينة بني سويف، نتج عنه إصابة شخص بفقدان للوعي.
 
 
ونقلت سيارة إسعاف  "أحمد ع.م" 35 عامًا، صاحب المحل، مقيم قرية العكارتة بمركز ببا، بفقدان للوعي، وجرى نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.
 
 
 

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