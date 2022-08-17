السيطرة على حريق بمخبز ومنزل بالمنيا دون إصابات

المنيا-حسن عبد الغفار

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مخبز بلدى ومنزل بمنطقة شرق الترعة في قرية صندفا بمركز بنى مزار بشمال محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، بنشوب حريق محدود داخل منزل ومخبز بلدي بقرية صندفا غرب مركز بني مزار، وتم السيطرة عليه وإخماده، دون وقوع مصابين أو خسائر بشرية، وجارى حصر التلفيات والخسائر المادية.

تم التحفظ على مكان الحريق بعد السيطرة عليه ومنع امتداده للمنازل المجاوره، وإخطار المعمل الجنائي لتحقيق الأدلة للمعاينة والفحص، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لمعرفة سبب نشوب الحريق بمنزل ومخبز بلدى ملك "ع-ا" بقرية صندفا بمركز بني مزار، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة العامة التحقيقات.