السيطرة على حريق اشتعل فى سيارة ملاكى بالجيزة

كتب أحمد إسماعيل

اشتعل حريق بسيارة ملاكى أعلى كوبرى الجيزة المعدنى، وتم الاستعانة برجال الحماية المدنية ومحاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اشتعال حريق بسيارة ملاكي أعلى كوبرى الجيزة المعدنى، دائرة مركز الجيزة.

وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.