"السياحة" تتابع آخر مستجدات أعمال رفع كفاءة سرعة الإنترنت بفنادق شرم الشيخ

كتب محمد أسعد

ذكرت وزارة السياحة والآثار، أنه فى إطار متابعة وزارة السياحة والآثار لآخر مستجدات الأعمال في مشروع رفع كفاءة سرعات خدمة الإنترنت في المنشآت الفندقية بجميع أنواعها على مستوى الجمهورية وخاصة تلك الموجودة بمدينة شرم الشيخ، عقد الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي عدة لقاءات مهنية مع الجهات المعنية لتنفيذ المشروع للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروع في المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ، ولاسيما مع الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بالمدينة في نوفمبر القادم.

وخلال هذه اللقاءات تم مناقشة آخر مستجدات أعمال توصيل كابلات الألياف الضوئية للمنشآت الفندقية بمنطقة خليج نعمة والتي تشمل 17 منشأة فندقية وقد تم الاتفاق على الانتهاء منها بنهاية الشهر الجارى.

كما تم بحث تحديد الجدول الزمني للانتهاء من أعمال المد الخارجية لكابلات الألياف الضوئية، وكذلك أعمال التوصيلات الرئيسية الداخلية لبعض المنشآت الفندقية الآخرى بشرم الشيخ.

وفي سياق متصل، قام مساعد الوزير للتحول الرقمي بمراجعة موقف عدد من المنشآت الفندقية والتي لم تنتهي من أعمال الشبكات الداخلية، حيث قام فريق عمل موسع مشكل من مفتشين ومهندسين بوزارة السياحة الآثار والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتفتيش عليها وفحص شبكاتها.

كما عقد لقاءً موسعاً مع مديري هذه المنشآت الفندقية، وأشار إلى تطبيق الحل الذي تم وضعه من قِبل فريق العمل، وضرورة التواصل الفوري والمستمر بين المنشآت الفندقية والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة لحل أي مشاكل فور وقوعها، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من كافة الأعمال والتعاقد على الخدمة مع أي من مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم بالعمل في مصر بنهاية هذا الشهر حيث سيتم قياس كفاءة الخدمة ومعالجة القصور إن وجد خلال شهر سبتمبر القادم.