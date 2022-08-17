الرعاية الصحية: نجاح جراحتين دقيقتين ولأول مرة من نوعهما بالإسماعيلية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جراحتين دقيقتين ولأول مرة من نوعهما بمستشفى فايد التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن العملية الأولى شملت نجاح فريق أطباء جراحة العظام بمستشفى فايد التخصصي فى إجراء عملية لإعادة بناء رباط صليبي أمامي بالركبة عن طريق المنظار الجراحي لشاب يبلغ من العمر 27 عامًا، كان يعاني من قطع بالرباط الصليبي الأمامي وعدم ثبات في مفصل الركبة إثر تعرضه لإصابة بها.

وأضافت، أنه تمت العملية بنجاح للمريض، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية " المنظار الجراحي "، على يد نخبة من أمهر الأطباء بالمستشفى، تضم كلًا من د. محمد مرسي، استشاري جراحة العظام، د. عمر محمد، أخصائي جراحة العظام، د. محمد عبدالعليم، استشاري التخدير، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمستشفى، وتحت إشراف د. علي حمودة مدير المستشفى.

وتابعت الهيئة، أن العملية الثانية هي نجاح فريق الجراحة العامة بالمستشفى في إجراء عملية فتق إربي لطفل رضيع عمره 7 شهور، كان قد تم إدخاله إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، تبين أنه يعاني من فتق إربي أيمن، وعليه تقرر إجراء العملية الجراحية للطفل لإصلاح الفتق الإربي.

وأضافت، أنه تمت العملية بنجاح للطفل، واستقرت حالته الصحية، على يد فريق من أمهر الأطباء بمستشفى فايد التخصصي، وهم د. إبراهيم فوزي، استشاري الجراحة العامة، د. محمد عبدالعليم، مدير قسم العمليات، د. أحمد ربيع، أخصائي التخدير، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمستشفى، وتحت إشراف د. علي حمودة مدير المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى فايد التخصصي، والمنضمة حديثًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أنها أول مستشفى للجراحات الدقيقة والمتخصصة بالمحافظة.

وتابع، أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى أكثر من 120 سريرًا منها "12 للاستقبال والطوارئ، 44 لغرف الإقامة، 3 للعزل، 4 للغرف الفندقية، 7 للعناية المركزة، 5 للرعاية المتوسطة، 10 للإفاقة، 12 للحضانات، 5 لتعقيم حضانات ومخزن حضانات معقمة"، بالإضافة إلى 14 عيادة خارجية، 4 غرف للعمليات، 2 غرفة للولادة الطبيعية، 20 كرسي وسرير للغسيل الكُلوي.

واستكمل، أن المستشفى تضم 4 أجنحة مختلفة "الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، الأشعة، الغسيل الكُلوي"، بالإضافة إلى 7 أقسام "إقامة المرضى، الإدارة، المعامل، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات، الحضانات، الإجتماعات"، إلى جانب غرف المغسلة والتعقيم.