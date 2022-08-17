اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 17 أغسطس 2022 07:56 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرعاية الصحية: نجاح جراحتين دقيقتين ولأول مرة من نوعهما بالإسماعيلية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 06:37 م
الرعاية الصحية: نجاح جراحتين دقيقتين ولأول مرة من نوعهما بالإسماعيلية الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جراحتين دقيقتين ولأول مرة من نوعهما بمستشفى فايد التخصصي التابعة للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.
 
وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن العملية الأولى شملت نجاح فريق أطباء جراحة العظام بمستشفى فايد التخصصي فى إجراء عملية لإعادة بناء رباط صليبي أمامي بالركبة عن طريق المنظار الجراحي لشاب يبلغ من العمر 27 عامًا، كان يعاني من قطع بالرباط الصليبي الأمامي وعدم ثبات في مفصل الركبة إثر تعرضه لإصابة بها.
 
وأضافت، أنه تمت العملية بنجاح للمريض، باستخدام أحدث التقنيات العلاجية "المنظار الجراحي"، على يد نخبة من أمهر الأطباء بالمستشفى، تضم كلًا من د. محمد مرسي، استشاري جراحة العظام، د. عمر محمد، أخصائي جراحة العظام، د. محمد عبدالعليم، استشاري التخدير، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمستشفى، وتحت إشراف د. علي حمودة مدير المستشفى.
 
وتابعت الهيئة، أن العملية الثانية هي نجاح فريق الجراحة العامة بالمستشفى في إجراء عملية فتق إربي لطفل رضيع عمره 7 شهور، كان قد تم إدخاله إلى قسم الطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة بالبطن، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، تبين أنه يعاني من فتق إربي أيمن، وعليه تقرر إجراء العملية الجراحية للطفل لإصلاح الفتق الإربي.
 
وأضافت، أنه تمت العملية بنجاح للطفل، واستقرت حالته الصحية، على يد فريق من أمهر الأطباء بمستشفى فايد التخصصي، وهم د. إبراهيم فوزي، استشاري الجراحة العامة، د. محمد عبدالعليم، مدير قسم العمليات، د. أحمد ربيع، أخصائي التخدير، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمستشفى، وتحت إشراف د. علي حمودة مدير المستشفى.
 
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمستشفى فايد التخصصي، والمنضمة حديثًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، مشيرًا إلى أنها أول مستشفى للجراحات الدقيقة والمتخصصة بالمحافظة.
 
وتابع، أنه تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى أكثر من 120 سريرًا منها "12 للاستقبال والطوارئ، 44 لغرف الإقامة، 3 للعزل، 4 للغرف الفندقية، 7 للعناية المركزة، 5 للرعاية المتوسطة، 10 للإفاقة، 12 للحضانات، 5 لتعقيم حضانات ومخزن حضانات معقمة"، بالإضافة إلى 14 عيادة خارجية، 4 غرف للعمليات، 2 غرفة للولادة الطبيعية، 20 كرسي وسرير للغسيل الكُلوي.
 
واستكمل، أن المستشفى تضم 4 أجنحة مختلفة "الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، الأشعة، الغسيل الكُلوي"، بالإضافة إلى 7 أقسام "إقامة المرضى، الإدارة، المعامل، العناية المركزة والمتوسطة، العمليات، الحضانات، الإجتماعات"، إلى جانب غرف المغسلة والتعقيم.
 
 

الرعاية الصحية

التأمين الصحى الشامل

الاسماعيلية

الصحة

التامين الصحي



الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة لكل المصريين.. الحكومة لـ"النواب": تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفا من المعلمين والأطباء والصيادلة.. و10.9 مليار للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة والتوسع بالتأمين الصحى الشامل

الثلاثاء، 16 أغسطس 2022 08:00 ص

إجراء 550 منظار جهاز هضمى بمستشفى الكرنك لمنتفعى التأمين الصحى الشامل

الأحد، 14 أغسطس 2022 01:02 م

التأمين الصحى الشامل.. تطبيق المنظومة بمحافظات المرحلة الأولى نهاية العام.. حسام صادق: نستهدف إتاحة حجز الخدمات عبر تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة.. ويؤكد: يحق للمنتفعين اختيار مكان تلقي الخدمة الطبية

الخميس، 11 أغسطس 2022 01:36 م

التأمين الصحى الشامل: الاعتماد على الذكاء الاصطناعى لتقديم خدمات متطورة للمنتفعين

الخميس، 11 أغسطس 2022 12:59 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة