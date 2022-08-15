نجاح أول عملية منظار جراحى بقسم العظام بالمجمع الطبى فى الإسماعيلية

كتب ـ وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية ، عن نجاح أول عملية منظار جراحى بقسم جراحات العظام بمجمع الإسماعيلية الطبي، التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى نجاح الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء جراحة ذات مهارة لشاب يبلغ من العمر 25 عامًا، كان قد حضر عن طريق قسم الطوارئ للمجمع الطبي غير قادر على الحركة، يعاني من خلع بمفصل الحوض.

وأضافت، أنه تم إجراء تهذيب للغشاء السينوفي الملتهب للمريض، واستئصال زوايد عظمية داخل المفصل نتيجة الخلع، إضافة إلى عمل منظار استكشافي بمفصل الحوض الأيمن لمنع تكرار الخلع، وإتمام العملية بنجاح.

وتابعت، أنه قام بإجراء العملية للمريض، فريق من أمهر الأطباء الإستشاريين والأخصائيين بمجمع الإسماعيلية الطبي، يضم كل من د. محمد حسن السعيد، استشاري جراحة العظام، د. محمد سمير الغندور، أخصائي جراحة العظام، د. محمد عبدالحميد، أخصائي التخدير، وبمعاونة فريق تمريض العمليات المتميز بالمجمع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تميز الخدمات الطبية والعلاجية بمجمع الإسماعيلية الطبي، ومنها قسم جراحة العظام بالمجمع، والذي يقوم بجراحات مميزة باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية.

وأضاف، أن المجمع يقوم بتقديم الخدمة الطبية من خلال أقسام الطوارئ، العيادات الخارجية، الرعايات المركزة، الحضانات، جراحات العظام، الأطفال، المخ والأعصاب، العمود الفقري، القلب والصدر، الأنف والأذن، الجراحات العامة، التجميل، الأوعية الدموية، جراحات الوجه والفكين، الأورام، العيون، الباطنة، الجهاز الهضمي والكبد، الجلدية، النفسية والعصبية، الروماتيزم، الأمراض الوراثية، إضافة إلى المناظير، القساطر القلبية، الحقن المجهري، طب الجنين، طب الأشعة.

ولفت، إلى أن المجمع يقوم بإجراء العمليات والجراحات في التخصصات الطبية المختلفة، كما يضم نخبة من أمهر الأطباء الاستشاريين والأخصائيين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة.