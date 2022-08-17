الداخلية: ضبط قطع ومخطوطات أثرية بحوزة شخص فى القاهرة.. صور

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لحيازته مجموعة كبيرة من القطع والمخطوطات القديمة والأثرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى الحفاظ على التراث الثقافى والأثرى المصرى والعمل على مكافحة جرائم الاتجار فى القطع الأثرية وملاحقة وضبط مرتكبيها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار بقطاع شرطة السياحة والأثار قيام (أحد الأشخاص- مقيم بالقاهرة) بحيازة بعض القطع الأثرية بقصد الاتجار.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وضبطه، وعُثر بحوزته على (مجموعة من العملات مختلفة الأشكال والأحجام ترجع لعصور مختلفة– ساعة نحاسية يشتبه فى أثريتها - مجموعه من الأوراق المخطوطة بخط اليد - مجموعة من المخطوطات القديمة – مجموعة من الكتب محتواها مطبوعات قديمة- مجموعة من الميداليات التذكارية – مجموعة من الشهادات الدراسية القديمة - مبلغ مالى - هاتف محمول يحوى صور ومراسلات بينه وبين راغبى شراء القطع الأثرية).

وتخضع المضبوطات لقانون الآثار وقانون الوثائق والمخطوطات التى يحرم تداولها أو عرضها للبيع، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.



