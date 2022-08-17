الداخلية تضبط 51 مخطوطا أثريا في القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت اجهزة الأمن في ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالإتجار بالمخطوطات والكتب الأثرية المحظور تداولها، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المخطوطات والكتب الآثرية المحظور تداولها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام (صاحب إحدى المكتبات ، وشقيقه شريك بذات المكتبة ، مقيمان بمحافظة القاهرة) بالإتجار بالمخطوطات والكتب الآثرية والمحظور تداولها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما حال تواجدهما بإحدى الشقق السكنية الكائنة، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، والتى يستغلاها كمخزن لتجارتهما، وعُثر بحوزتهما على (51 كتاب ومخطوط – 2 كتاب يشتبه فى أثريتهما– خريطة مساحية تُعد وثيقة تاريخية ممنوع تداولها– عدد من الكتب مختلفة العناوين والمحتوى– 3 هواتف محمولة– مبلغ مالى "عملات أجنبية").

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما لتلك المخطوطات الأصلية، والكتب الأثرية بقصد الاتجار بها وبيعها، وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ف تم إتخاذ الإجراءات القانون.