الداخلية تضبط عصابة تزور رخص القيادة والإعفاء الجمركى للسيارات.. صور

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

نجحت أجهزة الأمن في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى تزوير رخص القـيادة وتراخيص تسـيير سيارات الإعـفاء الجمركي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

المتهمين

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (عدد 4 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظات "القاهرة، الجيزة، القليوبية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى تزوير رخص القـيادة وتراخيــص تسـيير الســيارات - لاسيما سيارات الإعـفاء الجمركى لظــروف الإعـاقة وفقـاً للإشـتراطــات المنصوص عليها بالقانون-وقيامهم بتزوير تراخيص "القيادة، التسيير" تزويراً كاملاً بإستخدام أجهزة الحاسب الآلى مع حذف ما يفيد "الحظر" من الترخيص ليتمكن حائز السيارة من إستخدامها دون تعرضه للمسئولية القانونية ، مما ترتب عليه أضرار مالية كبيرة لخزينة الدولة تتمثل فى التهرب من سداد الجمارك المستحقة على تلك النوعية من السيارات المعفاة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن (القاهرة، الجيزة، القليوبية) تم ضبط عناصر التشكيل.. وبحوزتهم (3 هواتف محمولة وجهاز حاسب آلى تبين إحتوائهم على محادثات نصية ورسائل متبادلة بينهم وبين عملائهم - مبالغ مالية "متحصلات نشاطهم الإجرامى"- عدد من نماذج إستخراج رخصة تسيير سيارة وقيادة "خاليين" مزورين تزويراً كاملاً ومعدين لإضافة البيانات - رخصتى قيادة "مزورتين" – 2 ماكينة تغليف وخامات تغليف - جهاز حاسب آلى بمشتملاته محمل عليه مجموعة من برامج الحذف والتعديل "فوتوشوب" - 2 طابعة ألوان- مجموعة من الخامات والأجهزة والأدوات التى يتم إستخدامها فى عمليات التزوير).

الاداوت

وباستكمال عمليات الفحص الفنى، بالتنسيق مع مديريات أمن (القاهرة – السويس – القليوبية – كفرالشيخ – بورسعيد)، أمكن ضبط عدد (5) سيارات تم تزوير التراخيص الخاصة بها.